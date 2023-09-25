رئيس الاستخبارات السعودي السابق يعلق على مقابلة بن سلمان مع فوكس نيوز

قال سفير الممكلة العربية السعودية لدي الولايات المتحدة ورئيس الاستخبارات السابق الأمير بندر بن سلطان بن عبد العزيز، تعليقا على مقابلة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع قناة فوكس نيوز الأمريكية: "أغظت وأتعست كارهيك وأعداءك".

وقال بندر بن سلطان عبر تعليق على منصة إكس نشرة الأمير عبد الرحمن بن مساعد عبر حسابه: "أبو سلمان: كنتم نجم سهيل في الهند والآن أنتم نجم سهيل في الولايات المتحدة الأمريكية".

وأضاف رئيس الاستخبارات السعودي السابق في تعليقة: "أسعدت محبيك وأصدقاءك وأغظت وأتعست كارهيك وأعداءك".

وذكر الأمير عبد الرحمن بن مساعد أن الأمير بندر بن سلطان لا يملك حسابا على منصة إكس، حيث قال: "ليس لسيدي الأمير بندر بن سلطان حساب في منصة، لذلك شرفني بأن أكتب تعليقه عن لقاء سيدي ولي العهد مع قناة فوكس نيوز الأمريكية".

https://x.com/abdulrahman/status/1705994017664578033?s=20