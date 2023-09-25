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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مطار مرسى علم الدولي يستقبل 10 رحلات طيران دولية أوروبية

صورة موضوعية
صورة موضوعية

 يستقبل مطار مرسى علم الدولي اليوم الاثنين عددًا من رحلات الطيران الدولية الأوروبية، حيث من المقرر وصول 10 رحلات في هذا اليوم. يأتي هذا في إطار استعداد المطار لاستقبال إجمالي 134 رحلة طيران خلال الأسبوع الحالي، بدءًا من يوم السبت الماضي وحتى الجمعة المقبلة.

وتعمل السلطات المختصة بمطار مرسى علم على تسهيل إجراءات الوصول للوافدين من مختلف الدول الأوروبية، بالتزامن مع تشديد الإجراءات الاحترازية والأمنية لضمان سلامة الوافدين والسكان المحليين. وبعد وصول الركاب، يتم نقلهم إلى الفنادق المختلفة للاستمتاع بعطلاتهم على شواطئ البحر الأحمر.

من جداول الوصول اليوم، نلاحظ وصول رحلات من عدة دول مثل ألمانيا، التشيك، وإيطاليا. وهذا يأتي ضمن الاستعدادات لاستقبال 134 رحلة طيران دولية سياحية من 11 دولة مختلفة حول العالم، معظمها من التشيك وإيطاليا وبولندا، وكذلك من ألمانيا والنمسا والمجر وبلجيكا وهولندا وسلوفاكيا.

مطار مرسى علم رحلات طيران دولية سياحة البحر الأحمر الإجراءات الاحترازية

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