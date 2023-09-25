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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دارين حداد تبرز رشاقتها في أحدث ظهور..شاهد

دارين حداد
دارين حداد

شاركت الفنانة دارين حداد متابعيها صوة  جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام  ومن خلال خاصية الاستوري.

وظهرت دارين في الصورة بإطلالة متميزة مرتدية فستان أسود ومعتمدة علي المكيب البارز الذي أبرز جمال وجهها.

 

وشاركت دارين مؤخرًا في مسلسل "الضاحك الباكي" سيناريو وحوار محمد الغيطى وإخراج محمد فاضل، بطولة النجوم: "عمرو عبد الجليل في دور نجيب الريحاني، ومصطفى شوقي دور سيد درويش، وفردوس عبد الحميد والدة نجيب الريحاني، ورزان مغربى".

 

وكان آخر أعمال دارين حداد مسلسل "بابلو"، الذى ضم كوكبة من النجوم وهم: "حسن الرداد، وأروى جودة، ونجلاء بدر، وسلوى عثمان، وهالة فاخر، ومحمود حجازى، وعثمان محمد على، بالإضافة إلى الفنان القدير مصطفى فهمى".

 

أعمال دارين حداد

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