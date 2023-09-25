نسرين طافش تخطف الأنظار في أحدث ظهور

شاركت الفنانة نسرين طافش متابعيها فيديو جديد لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام .

وظهرت نسرين في الصور بإطلالة متميزة، مرتدية بنطلون ملون وتيشرت أستومك أبيض، واعتمدت علي المكيب الهادي الذي أبرز جمال وجهها وانسدال خصلات شعرها السوداء علي كتفيها.

وظهرت نسرين طافش ، مجددا بعد الغياب عن دراما رمضان هذا العام، سواء في مصر أو سوريا، وذلك بعدما اعتذرت عن أكثر من عمل سوري منها الجزء التاني من مسلسل "كسر عظم"، و"تحت الرماد" الذى أصبح اسمه "مسار اجباري" إضافة إلى أكثر عمل في مصر تم عرضها في موسم "الأوف سيزون".