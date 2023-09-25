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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

"يون" يعادي الكونجرس ويرفض إقالة رئيس وزراء كوريا الجنوبية

صدى البلد

ذكر تقرير "كيونج هيانج شيمبون" الكوري الجنوبي اليوم، أن الرئيس يون سوك يول رفض إقالة رئيس الوزراء من منصبه رغم تمرير الكونجرس الكوري الجنوبي اقتراحًا بإقالته. 

وقال يون، "أعتقد أن رئيس الوزراء قد قام بالإجابة على أسئلة الشعب من خلال أنشطته في كوريا الجنوبية والدبلوماسية الصينية".

ووفقًا للتقرير، يمكن تفسير ذلك من خلال حقيقة أن الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول لم يقبل اقتراح عزل رئيس الوزراء هان دوك سو، لذلك سيواصل هان أداء مهامه كرئيس للوزراء.

وفي السياق ذاته، رفض يون أيضًا في وقت سابق، قبول الاقتراح الذي أقرته الجمعية الوطنية والذي يوصي بإقالة وزير الخارجية بارك جين وآخرين.

وقد أقر الكونجرس الكوري الجنوبي، الذي يسيطر عليه حزب المعارضة، اقتراحًا بإقالة رئيس الوزراء يوم ٢١ من الشهر الجاري.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يوافق فيها الكونجرس الكوري الجنوبي على اقتراح بإقالة رئيس الوزراء.

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