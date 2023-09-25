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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

علاج 350 حالة| قافلة طبية من طب أسنان القاهرة بمنطقة العمرانية

صدى البلد

أطلقت كلية طب الأسنان جامعة القاهرة، قافلة طبية علاجية لمنطقة العمرانية بمحافظة الجيزة، في إطار التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وبالتنسيق مع مؤسسة حياة كريمة حيث تطلق الكلية قافلة علاجية أسبوعية بحضور الدكتور هشام عبدالحكم عميد الكلية.

وأوضح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن إجمالي عدد الحالات التي تم علاجها بالقافلة بلغت 350 حالة تضمنت خلع للأطفال والكبار، وتنظيف، وحشو عادي، وحشو عصب، كما تم تحويل بعض الحالات إلى مستشفى الكلية لاستكمال العلاج والكشف المبكر على أورام الفم، إلى جانب قيام القافلة بصرف أدوية مضادات الالتهابات والمسكنات وفرش ومعجون أسنان على الأطفال والبالغين بالمجان.

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وأكد الدكتور محمد الخشت، حرص جامعة القاهرة على المشاركة الفعالة والإيجابية في التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ومبادرة "حياة كريمة" التي أطلقتها القيادة السياسية، للمساهمة في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا في مصر، مشيرًا إلى قيام الجامعة بإطلاق العديد من القوافل التنموية الشاملة قدمت خدمات علاجية ومجتمعية لآلاف المواطنين انطلاقًا من دورها ومسؤوليتها تجاه المجتمع، وبهدف خدمة البسطاء والمحتاجين.

من جانبه، قال الدكتور هشام عبد الحكم عميد كلية طب الأسنان، إن القافلة شهدت حملات التوعية بنظافة الأسنان، وتوفير خدمات طبية متميزة للأسر الأولى بالرعاية باعتبار أن صحة المواطن المصري أمن قومي.

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كلية طب الأسنان جامعة القاهرة قافلة طبية علاجية العمرانية قافلة طبية علاجية لمنطقة العمرانية بمحافظة الجيزة جامعة القاهرة طب الأسنان الخشت

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