عايزة أتجوزه.. كلمة انتهت بدفع أب لابنته من الطابق الثالث بشبرا الخيمة

“عايزة أتجوزه يا بابا”.. كانت هذه الجملة الشرارة الأولى التي أشعلت نار الخلاف داخل منزل صغير في الطابق الثالث بمنطقة شبرا الخيمة، والتى قالتها فتاة بصوت مرتجف وهى متمسكة بخطيبها الذي اختارته، لكنها لم تكن تعلم أن هذه الكلمات ستتحول بعد ساعات إلى صرخة ألم، وأن رفض والدها سيقوده إلى ارتكاب جريمة كادت تودي بحياتها.

الفتاة التى تمسكت بقصة حبها ووقفت أمام تعنت والدها، كانت ترى في خطيبها شابًا يستحق أن تكمل معه حياتها، لكن والدها، والذى يعمل سائق “توك توك” كان له رأى أخر، حيث كان يرفض الخطبة بشكل قاطع، مصرعلى إنهائها بأى شكل، في يوم تصاعدت الخلافات بين الفتاة ووالدها.

في صباح الحادثة، احتدمت المشاجرة بين الأب وابنته، ةحاولت الفتاة أن تفسر له سبب تمسكها بخطيبها، لكنه لم يكن مستعد للاستماع ، فاشتد الخلاف بينهم ، وتحولت الكلمات إلى تهديدات، ومع إصرارها على موقفها، بدأ يعتدي عليها لإجبارها على فسخ خطبتها.

عاشت الفتاة لحظات من الرعب ، قبل أنت يدفعها والدها بطريقة عنيفة نحو شرفة المنزل بالطابق الثالث بعدما فقد السيطرة على أعصابه، لتسقط الفتاة من الشرفة وترتطم بالأرض.

نقلت الفتاة إلى المستشفى وهي تعاني من كسور وكدمات متفرقة في أنحاء جسدها.

ومن جانبها كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات الجريمة ، حيث تبلغ لقسم شرطة أول شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية من إحدى المستشفيات باستقبالها عاملة مقيمة بدائرة القسم “مصابة بكسور وكدمات متفرقة” ، وإدعائها سقوطها من علو.

وبالإنتقال والفحص وبسؤال المصابة اتهمت والدها بالتعدى عليها بالضرب ودفعها من شرفة الشقة محل سكنهما كائنة بالطابق الثالث بدائرة القسم لوجود خلافات بينهما لرغبته فى إنهاء خطبتها من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم)، وبسؤاله أيد ما سبق.

وتم ضبط والد المصابة (سائق مركبة "توك توك" – له معلومات جنائية).. وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.