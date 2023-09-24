خطوات التقديم واستلام إفادة النجاح في الفصل الصيفي 2023 بتجارة القاهرة

أعلنت كلية التجارة جامعة القاهرة ، تفاصيل هامة بشأن التقديم واستلام افاده النجاح في الفصل الصيفي ٢٠٢٣.

وقالت كلية التجارة ، يتقدم الخريج الذى اجتاز مقررات السنوات الأربعة بنجاح و الذى اجتاز مقرات الساعات المعتمدة و الغير معتمدة خلال المستويات الأربع لرغبته فى التقديم على إفادة نجاح من الكلية ، وذلك يومى الاربعاء و الخميس ٢٧و ٢٨ سبتمبر .

الأوراق المطلوبة