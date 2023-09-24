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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خطوات التقديم واستلام إفادة النجاح في الفصل الصيفي 2023 بتجارة القاهرة

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت كلية التجارة جامعة القاهرة ، تفاصيل هامة بشأن التقديم واستلام افاده النجاح في الفصل الصيفي ٢٠٢٣.

وقالت كلية التجارة ، يتقدم الخريج الذى اجتاز مقررات السنوات الأربعة بنجاح و الذى اجتاز مقرات الساعات المعتمدة و الغير معتمدة خلال المستويات الأربع لرغبته فى التقديم على إفادة نجاح من الكلية ، وذلك يومى الاربعاء و الخميس ٢٧و ٢٨ سبتمبر .

 

الأوراق المطلوبة 

  • التوجه إلى المكتبة المركزية و الحصول على إخلاء طرف بعد سداد الرسوم المطلوبة
  • الذهاب لشئون طلاب الفرقة الرابعة للحصول على ختم إخلاء طرف بعد سداد المصروفات الدراسية
  • سداد رسوم استخراج إفادة النجاح ، و بعد تسجيل كافة البيانات سوف تصل رسالة للطلاب بكود السداد على رقم الموبايل الذى ادخلة فى تسجيل البيانات .
  • توجه الطالب الى مبنى (١٠) بالمدينة الجامعية للحصول على على إخلاء طرف من التربية العسكرية
  • احضار صورة شخصية حديثة ٤*٦
  • عدد(١) دمغة من مكتب البريد
  • اصل بطاقة الرقم القومى للاطلاع عليها
  • صورة من شهادة الميلاد كمبيوتر .
الأوراق المطلوبة التجارة جامعة القاهرة المصروفات الدراسية بطاقة الرقم القومي تجارة القاهرة

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