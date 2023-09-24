خطوات التقديم واستلام إفادة النجاح في الفصل الصيفي 2023 بتجارة القاهرة

أعلنت كلية التجارة جامعة القاهرة ، تفاصيل هامة بشأن التقديم واستلام افاده النجاح في الفصل الصيفي ٢٠٢٣.
وقالت كلية التجارة ، يتقدم الخريج الذى اجتاز مقررات السنوات الأربعة بنجاح و الذى اجتاز مقرات الساعات المعتمدة و الغير معتمدة خلال المستويات الأربع لرغبته فى التقديم على إفادة نجاح من الكلية ، وذلك يومى الاربعاء و الخميس ٢٧و ٢٨ سبتمبر .
الأوراق المطلوبة
- التوجه إلى المكتبة المركزية و الحصول على إخلاء طرف بعد سداد الرسوم المطلوبة
- الذهاب لشئون طلاب الفرقة الرابعة للحصول على ختم إخلاء طرف بعد سداد المصروفات الدراسية
- سداد رسوم استخراج إفادة النجاح ، و بعد تسجيل كافة البيانات سوف تصل رسالة للطلاب بكود السداد على رقم الموبايل الذى ادخلة فى تسجيل البيانات .
- توجه الطالب الى مبنى (١٠) بالمدينة الجامعية للحصول على على إخلاء طرف من التربية العسكرية
- احضار صورة شخصية حديثة ٤*٦
- عدد(١) دمغة من مكتب البريد
- اصل بطاقة الرقم القومى للاطلاع عليها
- صورة من شهادة الميلاد كمبيوتر .