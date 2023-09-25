عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بخطوات بسيطة.. إزاي تنقل كل بياناتك من أندرويد لـ آيفون

كيفية نقل البيانات
كيفية نقل البيانات من موبايل الأندرويد إلى iPhone

هل قمت مؤخرا بشراء جهاز  آيفون  من آبل وتريد نقل كل بياناتك من موبايلك الأندرويد إلى هاتفك الجديد العامل بنظام آي أو إس iOS؟ الأمر قد يستغرق عدة دقائق أوعدة ساعات على حسب حجم البيانات التي تنقلها.

اعتمادًا على كمية المعلومات والصور والملفات التي يتم نقلها، يمكن أن تتراوح العملية من دقائق قليلة إلى ساعة أو أكثر، ولكن بغض النظر عن الوقت، تظل الطريقة أو "الكيفية" كما هي، في السطور التالية نقدم لك أسهل الطرق لنقل كل ملفاتك بأمان تام.

كيفية نقل البيانات من موبايل الأندرويد إلى iPhone

كيفية نقل البيانات من موبايل الأندرويد إلى iPhone

قبل البدء في نقل أي بيانات، هناك بعض الملاحظات الجديرة بأخذها بعين الاعتبار

اجعل الشحن بنسبة 75% على الأقل: كلما كان الشحن نسبته أعلى، كلما كان ذلك أفضل. اعتمادًا على كمية البيانات التي تنقلها، من الطبيعي أن يصبح هاتفك أكثر سخونة وقت هذه العملية، وبالتالي يستنزف البطارية بمعدل أسرع من المعتاد.

اتصال Wi-Fi مستقر: سنقوم بنقل البيانات لاسلكيًا، مما يعني أن وجود إشارة قوية وثابتة ضرورية لتحقيق النقل الأمثل.

كيفية نقل البيانات من موبايل الأندرويد إلى iPhone

تحقق مرة أخرى من كمية البيانات التي تنقلها: وتأكد من جهاز  iPhone  الخاص بك أنه يحتوي على سعة تخزين كافية لتلقي كل البيانات الواردة إليه. إذا لم يكن الأمر كذلك، فهذا هو الوقت المناسب لتنظيم ملفاتك القديمة على هاتفك الأندرويد الخاص بك، ومعرفة ما يجب الاحتفاظ به، وما يجب تخزينه في محرك أقراص خارجي، وما يجب إزالته قبل النقل.

العنصرية قائمة.. آبل تحذر من استخدام شواحن أندرويد لهواتف iPhone

اعتراف غريب.. رئيس هواوي: أنا من عشاق آبل وiPhone

نقل البيانات عبر Move to iOS

الطريقة الأفضل والأسهل لنقل الملفات هي خدمة Move to iOS الخاصة بشركة آبل Apple، وهو برنامج يتم تحميله مسبقا على جهاز  iPhone  الخاص بك، ويجب عليك تنزيله على الجهاز الأندرويد أيضا، لذا كل ما عليك فعله هو تنزيل تطبيق Move to IOS على جهاز أندرويد الخاص بك عبر متجر جوجل بلاي ستور Google Play.

لكي تعمل الخدمة، يجب أن تتوجه إلى صفحة  iOS Setup Assistant، وهي صفحة بدء التشغيل عند تفعيل جهاز iPhone الجديد لأول مرة الصفحة التي تنشر "Hello" بلغات مختلفة. إذا قمت بالفعل بإعداد جهاز iPhone الخاص بك ويمكنك الوصول إلى الشاشة الرئيسية لجاهزك أو الـ Home، فسيتعين عليك إعادة ضبط المصنع لاستخدام Move to iOS.

1. ابدأ بجهاز iPhone الخاص بك

من خلال مساعد إعداد iOS، انتقل واملأ بيانات الإعداد الأولية، بما في ذلك إنشاء شبكة اتصال Wi-Fi، وإنشاء رمز مرور passcode، وقبول شروط وأحكام معالجات Apple. سترى في النهاية شاشة التطبيقات والبيانات Apps & Data.

2. اضغط على نقل البيانات من Android ثم اضغط على متابعة.

3. على جهاز الأندرويد الخاص بك، افتح تطبيق Move to iOS وافق على سياسات خصوصية Apple، وامنح التطبيق حق الوصول إلى ملفاتك وموقعك، ثم اضغط على "متابعة" عندما تصل إلى خيار "العثور على الرمز الخاص بك" Find Your Code

4. يجب أن تعرض شاشة جهاز iPhone الخاص بك رمزًا يُستخدم لمرة واحدة، أدخل هذا الرمز على هاتف الأندرويد الخاص بك. ستبدأ بعد ذلك عملية الاقتران وستتمكن من تحديد الملفات التي ترغب في نقلها.

تتضمن القائمة الرسائل وجهات الاتصال ومعلومات التقويم وحسابات جوجل المختلفة والصور ومقاطع الفيديو وإعدادات المستخدم.

5. اترك جهاز أندرويد وiPhone الخاص بك ينقل ملفاتك وعتمادًا على كمية البيانات التي تنقلها من هاتف إلى آخر، يمكن أن يستغرق النقل ما يصل إلى 30 دقيقة.

أندرويد آيفون iOS آي أو إس iPhone Android iOS Setup Assistant Move to iOS

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إثارة جديدة في الأهلي| إيقاف كهربا 3 أشهر.. والخطيب ينتظر رد كولر بشأن هذا النجم

الاعلى أجرا في برنامج الحكاية.. أسرار حلقة ياسمين صبري مع عمرو أديب

فضيحة انتهت بإطفاء أنوار المسرح| القصة الكاملة لصفع ميدو عادل.. ولقاء سويدان: "تفتكروا ليه الست تضرب راجل؟"

بسام راضي: تحويل 100 مليون دولار ديونا لإيطاليا على مصر لمشروعات استثمارية

صدمة لجماهير الأهلي| موسيماني يقترب من العودة للدوري المصري عبر هذا الفريق.. مفاجأة زرقاء!

الدولار رسميًا الأن| مفاجأة في سعر الأخضر بعد قرار البنك المركزي الأخير

خوفا من تجربه سافيو| قرار عاجل من كولر بشأن موديست

جرح قطعي بالرأس.. تطورات الحالة الصحية لـ محمود الخطيب.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

إيلون ماسك يطلب متطوعين لزراعة شريحة الدماغ بمواصفات خاصة

شاومي تطلق رسميا Redmi Note 13 5G .. اعرف مواصفاته الكاملة

سعر ومواصفات هاتف أوبو Oppo Reno 8 Pro Plus

منها الدبلجة التلقائية بلغات متعددة.. ميزات ثورية لصانعي المحتوى على  YouTube

كاميرا 64 ميجابكسل.. فيفو تكشف عن هاتفها الاقتصادي Vivo T2 Pro 5G

الأرخص في Pixel.. الصور الأولى لهاتف جوجل Google Pixel 8a

لافا تطلق Blaze Pro 5G الثلاثاء المقبل.. مواصفات

يصدر خلال أسبوعين.. المواصفات الكاملة لهاتف Samsung Galaxy S23 FE

ترشيحاتنا

توافد المئات على مكاتب الشهر العقاري بأسيوط لتحرير توكيلات للرئيس السيسي

وصول الدبابة أبرامز لأوكرانيا.. ماذا يعني؟

مصرع 200 شخص في انفجار هائل بـ ناجورني كاراباخ.. فيديو

هتتكشف| تحذير خطير من أحمد موسى لـ المواطنين بشأن الانتخابات الرئاسية.. فيديو

مسابش حته في جسمي.. اعترافات صادمة لضحية نقاش الشروق

أحمد موسى: الشعب يطالب الرئيس السيسي بخوض انتخابات الرئاسة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أيرلندا.. تصرف عنصري تجاه صغيرة يثير غضبا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.. فيديو

حياتي الجديدة بدأت.. هوجان يحتفل بزفافه للمرة الثالثة والشبكة بـ500 ألف دولار|صور

طريقة عمل أجنحة الدجاج المقلية المقرمشة

رئيس المصريين الأحرار لـ صدى البلد: ندعم السيسي فى الانتخابات لاستكمال بناء الوطن ونرفض دعم الدولة للأحزاب وجماعة الإخوان الإرهابية السبب في الخلط

فيديو

أمر طبيعي واتعودنا ..  رامي إمام يرد على شائعة إصابة والده بالزهايمر

الاعلى أجرا في برنامج الحكاية.. أسرار حلقة ياسمين صبري مع عمرو أديب

كيدها عظيم.. تعليق صادم من مروة صبري على أزمة حسن شاكوش وريم طارق.. فيديو

حصلت مرة واحدة.. لقاء الخميسي تكشف تعرضها للخيانة ورأيها في الحجاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ