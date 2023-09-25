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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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إسلام الشافعي: الصين ثاني أكبر شريك تجاري لمصر

مصر و الصين
مصر و الصين

أكد إسلام الشافعي، مدير تحرير جريدة الوفد، أن مصر من أوائل الدول التي ساعدت الصين للانضمام إلى الأمم المتحدة.

الصين تتميز في علاقتها بعدم التدخل

 

وأوضح خلال لقائه مع الإعلامية هند النعساني، ببرنامج «صباح البلد» على قناة صدى البلد، و الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي،  أن العلاقات بين مصر والصين راسخة منذ سنوات، إضافة إلى الربط الحضاري باعتبارهما من أقدم الحضارات في العالم.

وأضاف الشافعي «الصين تتميز في علاقتها بعدم التدخل، كما أن مصر تنتهج سياسة التنوع فيما يتعلق بكافة المجالات وبينها المجال العسكري، إضافة إلى تأكيد التواجد المصري في أفريقيا»، لافتا إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والصين يصل إلى 16 مليار دولار تقريبا.

ولفت إلى أن الرئيس السيسي ونظيره الصيني حريصان دائما على الالتقاء دائما في كافة التجمعات الدولية.

الصين مصر الأمم المتحدة التبادل التجاري إفريقيا

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