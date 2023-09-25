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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة سوهاج يُشارك القنصلية السعودية احتفالها باليوم الوطني مثمناً عمق العلاقات

صدى البلد

شارك الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج في الاحتفالية التي أقامتها سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية مصر العربية، بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 للمملكة، وذلك بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول ممثلاً لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى  وحسن شحاته وزير العمل.

وعدد من السفراء والإعلاميين والشخصيات العامة، حيث كان في استقباله السفير أسامة بن أحمد نقلي السفير السعودي بالقاهرة.

وهنأ "النعماني" المملكة السعودية ملكاً وحكومة وشعباً، معرباً عن سعادته بمشاركتهم الاحتفال بهذه المناسبة الطيبة، ومشيداً بالتعاون المشترك والمتبادل والذي يبرهن علي عمق العلاقات التى تجمع بين مصر والسعودية  في جميع المجالات وعلى كافة الأصعدة والتي تستند لتاريخ عريق.

وأوضح رئيس الجامعة ان الفترة الماضية شهدت لقاءات على مستوى القمة جمعت بين الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

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جامعة سوهاج

وذلك في إطار الحرص على التواصل والتشاور الدائم وتنسيق المواقف في كل القضايا والملفات الثنائية والإقليمية محل الاهتمام المُشترك.

وثمن التعاون المتواصل بين البلدين والذي يلعب دوراً كبيراً في مواجهة كافة التحديات، والمساهمة فى حل العديد من الأزمات، ويحقق الاستقرار بالمنطقة  العربية.

يُذكر أن المملكة العربية السعودية تحتفل هذا العام بالعيد الثالث والتسعين في تاريخ المملكة العربية السعودية، إذ يرجع تاريخ الاحتفال بهذا اليوم الوطني لأول مرة إلى عام 1932م عندما أعلن الملك «عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود» عن توحيد أراضي المملكة.

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