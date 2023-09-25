محافظ الغربية يفتتح مدرستين بمركز المحلة بتكلفة 13.2 مليون جنيه.. صور

افتتح الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم، مدرستي أولاد علي عبد الواحد للتعليم الأساسي ومدرسة حبيب صقر الإعدادية ، بحضور النائب محمود الشامي، النائب عمرو السعيد فهمي، المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، المهندس محمد سلامة مدير هيئة الأبنية التعليمية، اللواء عمرو فكري رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى.

بدأت جولة الافتتاحات بافتتاح مدرسة أولاد على عبد الواحد للتعليم الأساسي والتي تم إنشاؤها على مساحة 2500م وتحتوي على (9فصول، 2 فصل رياض أطفال، معمل، غرفة حاسب إلى، غرفة مجالات، مكتبه، قاعة متعددة الأغراض، مصادر، غرفة طبيب، غرفة مصلى) بإجمالي تكلفة 7,9 مليون جنيه.

وتابع المحافظ جولته بافتتاح مدرسة حبيب صقر الإعدادية والتي تم إنشاؤها على مساحة 1050م بإجمالي تكلفة 5.3 مليون جنيه وتضم المدرسة (6فصول، مكتبة، مجالات، معمل، غرفة حاسب الي ، صالة متعددة الأغراض، إدارة، مصلى).

وأكد محافظ الغربية أن الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تهدف في المقام الأول لبناء الإنسان المصري والاستثمار فيه، ومن ثم كان الاهتمام بالتعليم ورفع جودة الخدمات التعليمية المقدمة من خلال التوسع في بناء وتطوير المدارس بمختلف مراكز وقرى المحافظة لضمان الارتقاء بجودة التعليم في المناطق الأولى بالرعاية لتحقيق العدالة والمساواة.

وأضاف رحمي أن الدولة مستمرة في سياسة التوسع في إنشاء المدارس الجديدة وتطوير وتوسعة المدارس الحالية من أجل خفض الكثافة بالفصول وتحسين جودة التعليم بالمدارس وتوفير خدمة تعليمية عالية تساهم في تخريج أجيال قادرة على مواكبة سوق العمل والتطور العلمي.

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