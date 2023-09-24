محافظ الغربية يتفقد 6 مدارس ببسيون للتأكد من جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي الجديد

قام الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم الأحد، يرافقه المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، وإسلام النجار، رئيس مركز ومدينة بسيون، بجولة تفقدية لعدد من مدارس مركز ومدينة بسيون، وذلك للاطمئنان على جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي الجديد، وتوفير جميع سبل الراحة لجميع الطلاب والقائمين على منظومة التعليم.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، خلال اجتماع مجلس المحافظين أمس، السبت، بضرورة المتابعة المستمرة للاستعدادات الجارية لاستقبال العام الدراسي الجديد؛ وضرورة الانتهاء من أعمال الصيانة التي تقوم بها المديريات والإدارات التعليمية لضمان جاهزية المدارس قبل بدء الدراسة، وكل ما يتعلق بالمنشآت التعليمية والفصول الدراسية وحجرات الأنشطة، ودورات المياه، والتأكد من سلامتها، فضلا عن أعمال الإنارة، وسلامة مختلف المرافق بجميع مدارس الجمهورية.

فضلا عن قيام المحافظين بالمراجعة الشخصية لكل هذه الإجراءات، والحرص على التواصل المباشر مع وزير التربية والتعليم لحل أي مشكلة طارئة، في ضوء توجهات الدولة نحو توفير مناخ تعليمي جيد لأبنائنا الطلاب.

وتفقد المحافظ خلال الجولة مدارس الحاج حافظ الدريني الابتدائية، والفريق سعد الدين الشاذلي الإعدادية بنات، والجمهورية الرسمية للغات، ومعاذ بن جبل الابتدائية، وصلاح حتاتة الإعدادية، وعلى بن أبي طالب الإعدادية المهنية بنين.

وخلال الجولة، أشاد "رحمي" بجاهزية المدارس واستعدادها لاستقبال الطلاب خلال العام الدراسي الجديد والذي سيبدأ السبت القادم، وأثنى على مستوى النظافة والإعداد الجيد، ونظافة الأفنية والمعامل والفصول، ودورات المياه، واستعدادات المعلمين، وورش العمل للصفوف الأولى.

وخلال تفقده لمدرسة الحاج حافظ الدريني الابتدائية، وجه المحافظ بضرورة الانتهاء سريعا من أعمال الدهانات وإصلاح الأثاث المدرسي، والاهتمام بالنظافة داخل المدرسة.



وفي ختام جولته بمدارس بسيون، وجه محافظ الغربية بوضع خطة شاملة للأنشطة المدرسية، وإعلانها في اليوم الأول للدراسة لكي يتمكن الطلاب من الاشتراك بها، حيث تعد الأنشطة المدرسية وسيلة جيدة لجذب الطلاب للحضور للمدارس.

كما وجه المحافظ بتنظيم احتفاليات داخل المدارس في أول يوم لاستقبال الطلاب، بالإضافة إلى تثبيت فقرة في الإذاعة المدرسية عن أهم المبادرات الرئاسية والمشروعات القومية، خاصة المبادرة الرئاسية حياة كريمة، إلى جانب عمل نموذج لمراسم تحية ورفع العلم والنشيد الوطني يعمم على جميع المدارس.

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