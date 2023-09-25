دعاء دفع الكسل والخمول.. أدعية من السنة النبوية مأثورة ومجربة

الكسل والخمول من الصفات المذمومة التي حث الرسول صلى الله عليه وسلم على الاستعاذة منها، فالإنسان الخامل الكسول لا يفيد نفسه ولا يفيد كذلك المجتمع ولا يؤدي ما خلقه الله له من عمارة الأرض وتحقيق النفع له ولمن حوله، ولكن لابديل عن الدعاء والتوجه الى الله عز وجل بيقين وتضرع بأن يرفع عنا هذه الصفة المذمومة، ودعاء دفع الكسل والخمول ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من موضع، نرصده لكم في هذا التقرير.

دعاء دفع الكسل والخمول

فمن أنفع ما يدعو به السائل، الدعاء المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه: أنه كان يسمع النبي صل الله عليه وسلم كثيرا، يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل، والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. رواه البخاري ومسلم.

وهذا صح نحوه من حديث عائشة، وزيد بن أرقم، وأبي سعيد الخدري، وعبد الله بن عمرو، وأبي اليسر السلمي وغيرهم.

فينبغي أن يكثر منه السائل، بل إن الاستعاذة من الكسل مما يستحب تكراره صباحا مساء، فعن ابن مسعود قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، اللهم إني أسألك من خير هذه الليلة وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم وسوء الكبر وفتنة الدنيا وعذاب القبر. رواه مسلم.

وأما من القرآن، فلا نعلم شيئا خاصا بذلك، غير أن من جوامع الاستعاذة في القرآن قراءة المعوذتين: الفلق والناس، فعن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم تر آيات أنزلت الليلة، لم ير مثلهن قط: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. رواه مسلم.

وعن ابن عابس الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا ابن عابس، ألا أخبرك بأفضل ما يتعوذ به المتعوذون؟ قال: بلى يا رسول الله، قال: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس هاتين السورتين. رواه النسائي وأحمد .

وعن جابر بن عبد الله قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ يا جابر، قلت: وماذا أقرأ بأبي أنت وأمي يا رسول الله؟ قال: اقرأ: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس فقرأتهما، فقال: اقرأ بهما ولن تقرأ بمثلهما.

وعن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث. رواه البخاري ومسلم.

وعن أبي سعيد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان، حتى نزلت المعوذتان، فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما. رواه الترمذي وقال: حسن غريب والنسائي وابن ماجه.

أدعية لدفع الكسل والعجز



ربي لا تكلني إلى أحد، ولا تحوجني إلى أحد، وأغنني عن كل أحد، يا من إليه المستند، وعليه المعتمد، وهو الواحد الفرد الصمد، لا شريك له ولا ولد، خذ بيدي من الضلال إلى الرشد، ونجني من كل ضيق ونكد.

اللهم إني أسالك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة، والنجاة من النار، اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضى إلا قضيتها، برحمتك يا أرحم الراحمين.

ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد الحبيب وعلى آله وصحبه وسلم.

اللهم إني أسألك باسمك العظيم الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سألت به أعطيت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت أن تفرج عني ما أنا فيه وأن تكفيني شر الحاسدين والمعادين، وانصرني عليهم بنصرك وتأييدك يا قوي يا معين.

اللهم رب السموات السبع وما أظلت، ورب الأرضين وما أقلت، ورب الشياطين وما أضلت، كن لي جارا من شر خلقك كلهم جميعا أن يفرط علي أحد وأن يبغي علي عز جارك، وجل ثناؤك، ولا إله غيرك، ولا إله إلا أنت.

اللهم احرسني بعينيك التي لا تنام، واكفني بركنك الذي لا يرام، واحفظني بعزك الذي لا يضام، واكلأني في الليل وفي النهار، وارحمني بقدرتك علي، أنت ثقتي ورجائي يا كاشف الهم، ويا مفرج الكرب يا مجيب دعوة المضطرين.

توكلت على الحي الذي لا يموت، الحمدلله الذي لم يتخذ ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن ولي من الذل وكبره وتكبيرا.

اللهم بشرني بالخير كما بشرت يعقوب بيوسف، وبشرني بالفرح كما بشرت زكريا بيحيى، اللهم بشرني بما أنتظره منك وأنت خير المبشرين. اللهم ما أخشاه أن يكون صعبًا هوّنه، وما أخشاه أن يكون عسيرًا يسّره، وما أخشاه أن يكون شرًا اجعل لي فيه خيرًا، ولا تجعلني أخشى سواك.

اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا.

اللهم إني أسألك بخوفي من عظمتك، وطمعي برحمتك، أن ترزقني ما كان خيرًا لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري عاجله وآجله.

اللهم إني أسألك يا من لا تغلطه المسائل، يا من لا يشغله سمع عن سمع، يا من لا يبرمه إلحاح الملحين، اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء، اللهم اكشف عني وعن كل المسلمين كل شدة وضيق وكرب، اللهم أسألك فرجًا قريبًا، وكف عني ما أطيق، وما لا أطيق، اللهم فرج عني وعن كل المسلمين كل هم وغم، وأخرجني والمسلمين من كل كرب وحزن.