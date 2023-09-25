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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حمادة هلال يحيي حفلا غنائيا فى محافظة قنا .. اليوم

إستقبال حمادة هلال
إستقبال حمادة هلال

يحيى النجم حمادة هلال، اليوم حفلا غنائيا فى محافظة قنا الجديدة، وسط حضور جماهيرى كبير، ويقدم خلاله باقة مميزة من أغانيه التى اشتهر بها منها "الأيام، مش هقول، أم أحمد وأشرب شاى وكأنى معاك" وغيرها من الأغانى الرومانسية .

وتم إستقبال حمادة هلال، من مطار الأقصر وسط عدد كبير من الجماهير من أهل محافظة قنا ، لإلتقاط الصور معه .
وطرح مؤخرا النجم حمادة هلال أحدث أغنياته بعنوان "متحملاني"، على موقع  يوتيوب، وجميع المنصات والتطبيقات الموسيقية، والأغنية من كلمات وألحان مصطفى شكري وتوزيع أحمد أمين.

أعمال حمادة هلال

يذكر أن حمادة هلال يستعد بدا التحضرات الأولى للجزء الرابع من مسلسل المداح،  المقرر عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2024.
وكان الفنان حمادة هلال، قد قدم مسلسل «المداح 3»، في رمضان 2023، تحت عنوان «أسطورة العشق»، وحقق نجاحًا كبيرًا، وشارك فيه مجموعة من الفنانين أبرزهم: رانيا فريد شوقي، يسرا اللوزي، حنان سليمان، هبة مجدي، تامر شلتوت، خالد زكي، خالد سرحان، محمد رياض، وهو من إخراج أحمد سمير فرج.

إستقبال حمادة هلال
إستقبال حمادة هلال
إستقبال حمادة هلال
إستقبال حمادة هلال
إستقبال حمادة هلال
إستقبال حمادة هلال
إستقبال حمادة هلال
إستقبال حمادة هلال
إستقبال حمادة هلال
إستقبال حمادة هلال
إستقبال حمادة هلال
إستقبال حمادة هلال
حمادة هلال قنا محافظة قنا أعمال حمادة هلال مسلسل المداح

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