فى عيد ميلادها.. سر اعتزال راندا عوض التمثيل وتخوفها بسبب ريا وسكينة

تحتفل اليوم الفنانة راندا عوض بعيد ميلادها الـ 59 عاما والتى قدمت بعض الادوار فى بدايتها وكانت تبنأ بمشروع نجمة شباك الا انها قررت الابتعاد عن الفن والاعتزال.

راندا عوض من مواليد 25 سبتمبر 1964، وهى تحمل الجنسية اللبنانية ولكنها عاشت حياتها فى مصر وتزوجت من المخرج عادل عوض وإبنتها هى جميلة عوض، وتؤكد جميلة عوض أن والدتها لم تتدخل فى قرار دخولها مجال التمثيل ولم تؤيده او تعارضه بل منحتها الحرية الكاملة ولكنها نصحتها بعدم التصنع وأن تتصرف بطبيعتها طوال الوقت، وشاركت فى بطولة أفلام "عفوًا أيها القانون والجوع والخط الساخن ومجنون أميرة".

وقد كشفت راندا عوض والدة الفنانة جميلة عوض كواليس مشاركتها فى مسرحية ريا وسكينة، قائلة:"كنت ممثلة فى مسرحية "ريا وسكينة" وكان الأمر صدفة، وأثناء مشاركتى فى المسرحية كنت طالبة في معهد فنون مسرحية، واثناء بروفات المسرحية كنت خايفة ومخضوضة ومكنتش قادرة أدخل المسرح".

وكشفت الفنانة راندا عوض عن جوانب خفية في حياتها، قائلة إنها تركت بلدها لبنان في سن الطفولة وجاءت مع أسرتها للإقامة في القاهرة بسبب الحرب الأهلية.

وعن سبب اعتزالها التمثيل قالت : "حبيت أكون نفسيا على طبيعتى"، مشيرة إلى أن التمثيل يضع الفنان تحت ضغط، ويفرض عليه تعبيرات مختلفة طوال الوقت، حسب طبيعة الأدوار التى يقدمها، وقررت الابتعاد عن الساحة حتى تعيش فى سلام وحرية.