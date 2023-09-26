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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يهزم فريق الأهلي بنغازي في بطولة الدوحة الدولية لكرة السلة

الزمالك
الزمالك

قدّم الزمالك وأهلي بنغازي الليبي، وجهان متناقضان، في ظهورهما الأول في منافسات المجموعة الثانية لبطولة الدوحة الدولية لكرة السلة، حيث حسم الزمالك المباراة بفارق الأشواط (17-12، و37-30 ، و59-41)، مؤكّداً أنه حضر إلى الدوحة للمنافسة على اللقب.

فيما لم يتمكن أهلي بنغازي من تقديم صورته المعتادة، لكنه قادر على التعويض والعودة في المباريات المقبلة، إذا ما قدّم الأداء عينه الذي اظهره في الربع الأخير للمباراة.

نجح الزمالك بالتقدم منذ بداية المباراة، التي كانت دفاعية إلى حدٍ ما، ومتقاربة لجهة الحركات الدفاعية والهجومية، مع أفضلية بسيطة للفريق الأبيض منحته التقدم (17-12) في الربع الأول ومن ثم (37-30) في نهاية الشوط الأول للمباراة.

الفريق الليبي أضاع التركيز في الربع الثالث، حيث استعجل الهجمات لتقليص الفارق فكثرت الألعاب الفردية، وبالتالي أخطاء خسارة الكرة، مع 22 "تيرن أوفر" بنهاية هذا الجزء وهو رقم كبير مقابل 10 فقط على الزمالك الذي استغلّ الأمر لتوسيع الفارق، فوصل الى 18 نقطة بنهايته (59-41).

عودة الفريق الليبي في الربع الأخير بقيادة بيري باتي واتر ماجوك، لم تسعفه لخطف الفوز بعد تقليص الفارق الى 3 نقاط (67-64) حيث تمكن رجال المدرب احمد مرعي من الاحتفاظ بالتقدم بثلاثية وليد عبد الجواد مهدت الفوز للفريق الأبيض الذي صنعه عمر هشام ورفاقه بفارق 7 نقاط (72- 65) بنهاية المباراة.

عمر هشام أفضل لاعب في المباراة، سجل 16 نقطة مع 6 متابعات و5 تمريرات حاسمة، تسلم جائزته من مدير عمليات البطولة سامر سعادة، كما سجل احمد عزب 14 نقطة واحمد اسماعيل 10 نقاط و10 تمريرات حاسمة، ومن الفريق الليبي سجل باريش بيتي 20 نقطة مع 9 متابعات وأضاف غيث الرحمن 10 نقاط.

الزمالك

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