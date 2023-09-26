أيمن يونس لأوسوريو: الزمالك كل مبارياته مهمة وينافس على جميع البطولات

أكد أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، بأن تصريحات أوسوريو مدرب الفريق بعد مباراة المقاولون العرب غريبة، مشيرا إلى أن كل مباريات الفريق مهمة وليست مواجهة أرتا سولار فقط.

وقال يونس في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: أوسوريو تحدث بأن استبعاد بعض اللاعبين والتغيرات في التشكيل بسبب مباراة ارتا سولار، وهذا غير صحيح لأن الفريق ينافس على كل البطولات.

وأضاف: طريقة أوسوريو في تدوير اللاعبين غير مقبولة، والتشكيل دائما يفتقد للانسجام داخل الملعب.

أعلن نادي الزمالك في بيان رسمي، الرغبة في إعادة مباراة المقاولون العرب؛ بعد الأخطاء التحكيمية التي أثرت على النتيجة.

وجاء في بيان الزمالك: “‏الزمالك يطالب بإعادة مباراة المقاولون؛ لوجود أخطاء في تطبيق القانون، وإحالة حكم المباراة إلى التحقيق، ومنعه من إدارة أي مباراة أخرى للفريق”.