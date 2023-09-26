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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إصابة شخصين في غارة روسية على ميناء إزميل بأوكرانيا

صدى البلد

أعلن حاكم منطقة أوديسا ،اليوم الثلاثاء، إن غارة جوية روسية ليلاً على ميناء إزميل الرئيسي لتصدير الحبوب في أوكرانيا أدت إلى إصابة شخصين وإلحاق أضرار بالبنية التحتية.

وقال حاكم منطقة أوديسا أوليه كيبر في بيان اليوم عبر تطبيق الرسائل تليجرام أن مبنى الميناء ومرافق التخزين وأكثر من 30 شاحنة وسيارة تضررت في الهجوم الذي استمر أكثر من لمدة ساعتين.

وأعلن الجيش الأوكراني عن إسقاط 26 طائرة من أصل 38 طائرة بدون طيار إيرانية الصنع قال إن روسيا أطلقتها.

وكثفت موسكو هجماتها الجوية على الموانئ الأوكرانية على نهر الدانوب، بما في ذلك إسماعيل وريني، بعد انسحابها من صفقة الحبوب في يوليو التي ضمنت تصدير آمن للحبوب الأوكرانية.

وفي حادث منفصل، قال رئيس بلدية كريفي ريه، أولكسندر فيلكول، إن ضربة صاروخية روسية ألحقت أضرارا منفصلة اليوم بمؤسسة محلية في مدينة كريفي ريه بجنوب أوكرانيا. 

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع اصابات، ولم تتمكن رويترز من التحقق من التقرير بشكل مستقل. 

ولم يكن هناك تعليق فوري من روسيا.

قال حاكم المنطقة رومان ستاروفويت اليوم، أن هجومًا بطائرة بدون طيار أوكرانية على مدينة كورسك الروسية أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن حوالي سبع مستوطنات في المنطقة.

 وأضاف أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع الروسية إن أنظمة دفاعها الجوي دمرت طائرة بدون طيار أطلقتها أوكرانيا فوق كورسك حوالي الساعة 5:30 صباحا (0230 بتوقيت جرينتش). 

جاء ذلك بعد تقارير عن إسقاط عدة طائرات بدون طيار فوق المنطقة المتاخمة لأوكرانيا يوم الاثنين.

ولم تتمكن رويترز من التحقق بشكل مستقل من التقارير. 

ولم يكن هناك تعليق فوري من أوكرانيا.

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