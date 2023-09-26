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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توافد المواطنين بالوادي الجديد على الشهر العقاري لعمل توكيلات لترشح السيسي.. صور

جانب من توافد المواطنين
جانب من توافد المواطنين علي الشهر العقاري

شهدت مكاتب الشهر العقاري بالوادي الجديد إقبالا متزايدا من المواطنين لعمل توكيلات لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثالثة.

وشهد مكتب الشهر العقاري بالخارجة إقبالا متزايدا منذ فتح باب التوكيلات، حيث توجه النائب أحمد العقاطي، عضو مجلس الشعب عن دائرة الخارجة، لعمل توكيل لترشح السيسي.

وحث العقاطي المواطنين على سرعة عمل التوكيلات حتى يتسنى للرئيس استكمال ما بدأه من إنجازات من أجل تحقيق التنمية على أرض المحروسة.

ووجه العاملين بمكاتب الشهر العقاري بحسن استقبال المواطنين وسرعة إنجاز مهامهم.

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وأوضح العقاطي أن هذا الإقبال يأتي إيمانا من المواطنين لحرصهم الجاد على مصلحة وطنهم ولاختيارهم قيادة رشيدة ستصل بالبلاد إلى بر الأمان.

يذكر أن مكاتب الشهر العقاري شهدت إقبالا متزايدا من المواطنين لعمل التوكيلات منذ فتح باب عمل التوكيلات.

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