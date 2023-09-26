الاحتلال الإسرائيلي يعتقل اثنين من محافظة الخليل

قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، باعتقال اثنين من محافظة الخليل.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية لوكالة أنباء فلسطين "وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت عند حاجز عسكري نصبته على الطريق الالتفافي قرب مدينة الخليل الشاب تامر عبد الرؤوف النتشة واستولت على مركبته، كما اعتقلت من بلدة دير سامت جنوب غرب الخليل المواطن سميح سليمان الحروب، بعد تفتيش منزله والعبث بمحتوياته.

كما نصبت قوات الاحتلال حواجزها العسكرية عند مداخل الخليل الشمالية، ومداخل بلدات بني نعيم وسعير وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب بإعاقة مرورهم.