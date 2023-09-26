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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مصر تفوز بالجائزة البلاتينية في قيادة الصحة الرقمية على مستوى الوطن العربي

صدى البلد

أعلن الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، فوز مصر بالجائزة البلاتينية في "قيادة الصحة الرقمية" على مستوى الوطن العربي، بجانب مايو كلينيك وكليفلاند كلينيك أبو ظبي، وذلك في إطار المبادرة الذهبية التي أطلقها اتحاد المستشفيات العربية بهدف تعزيز التحول الرقمي في الرعاية الصحية بالوطن العربي.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أن فوز مصر لأول مرة بهذه الجائزة يأتي ترجمة لسعي القيادة السياسية والحكومة نحو التحول الرقمي وشهادة نجاح لكافة الشركاء الفاعلين في ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل، ومؤكدا أن التحول الرقمي هو حجر الزاوية لأي مجتمع يسعى للارتقاء وتطوير خدماته الصحية.

جاء ذلك خلال مشاركة وفد مصري رفيع المستوى، ضم كلا من الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة، وعدد من القيادات الصحية بالهيئة، والقطاع الصحي المصري الخاص، في المنتدى السنوي ال(24) لاتحاد المستشفيات العربية، "ميد هيلث أبو ظبي" 2023، والمنعقد في أبوظبي ، خلال شهر سبتمبر الجاري.
وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى نجاح مصر ممثلة في هيئة الرعاية الصحية، في الانتهاء من أكثر من 4 ملايين ملف صحي إلكتروني للمواطنين بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، إضافة إلى تطبيق نظام الإحالة الإلكترونية من وحدات ومراكز الرعاية الصحية الأولية إلى المستويات الأعلى من الخدمة، وتطبيق نظام الأكواد الصحية الدولية ICD11 كأول دولة في إقليم شمال وشرق المتوسط.

وأشار السبكي إلى تطبيق هيئة الرعاية نظام الوصفات الطبية الإلكترونية، حيث تم إصدار أكثر من 30 مليون روشتة إلكترونية حتى الآن، وذلك علاوة على أن مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأولية التابعة للهيئة بمحافظات تطبيق المنظومة مميكنة بالكامل بنسبة 100%، وعمل المستشفيات بنظام مميكن بالكامل، إضافة إلى لوحات المؤشرات التفاعلية وقاعدة البيانات الديناميكية والمجهزة للدخول لنظام الذكاء الاصطناعي، لافتا إلى أن تلك النجاحات كانت أساس منح للجائزة.

مصر أصبحت نموذجا ملهما

ومن جانبه، أشار البروفيسور فادي علامة رئيس اتحاد المستشفيات العربية إلى أن مصر أصبحت نموذجا ملهما في قطاع الرعاية الصحية بنجاحاتها المبهرة، حيث اعتمدت تطوير أنظمة رعاية صحية مستدامة، تعتمد على تحسين الوقاية والتشخيص المبكر والعلاج للأمراض، والتحول الأخضر للرعاية الصحية، إضافة إلى تعزيز ثقافة التحول والابتكار في جميع جوانب الرعاية الصحية بدءا من تنظيم الخدمات وصولا إلى تبني التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي، وأخيرا التعاون حيث تضافرت جهود الجميع بها من أجل بناء مستقبل رعاية صحية متميزة وتحقيق التقدم والازدهار، مشيرا إلى أن الاستدامة والتحول والتعاون يعكس رؤية مصر الاستراتيجية نحو تطوير النظام الصحي بشكل عام.

وبدورها، قالت المديرة التنفيذية لإتحاد المستشفيات العربية أليس يمين بويز "شاهدنا من خلال الزيارات الميدانية إلى المنشآت الصحية في مصر التابعة لهيئة الرعاية الصحية المصرية بمنظومة التأمين الصحي الشامل تقدما سريعا ومذهلا في حوكمة العمليات الإكلينيكية، وتطبيق دقيق لنظام الميكنة، وهو ما أهلها للفوز بالجائزة البلاتينية في قيادة الصحة الرقمية على مستوى الوطن العربي".. مضيفة أن الدولة المصرية تسير وفقا لاستراتيجية متطورة لتحقيق المزيد من النجاحات في القطاع الصحي، وتحقيق التكامل والأمن الصحي بالوطن العربي.

وأكد البروفيسور توفيق خوجة الأمين العام لاتحاد المستشفيات العربية، أن مصر نجحت في الاستمرار في مشروعها الطموح للتغطية الصحية الشاملة رغم الأزمات الصحية والإقتصادية.. مشيرا إلى أن هيئة الرعاية الصحية المصرية قدمت دليلا استرشاديا للدول لتطبيق نظام صحي قوي ومرن ومستدام بأقل كلفة، كما أكد خوجة أن القطاع الصحي المصري يعتبر من النماذج المهمة في المنطقة التي حققت نجاحا كبيرا، واحتل مركزا مرموقا على خارطة الرعاية الصحية العربية والعالمية، وسيستمر في التطور والتميز.

يشار إلى أن المبادرة الذهبية لاتحاد المستشفيات العربية لتعزيز التحول الرقمي في الرعاية الصحية بالوطن العربي، هي المسابقة الأكبر في الوطن العربي في قيادة التحول الرقمي في الأنظمة الصحية، وقد فازت مصر بالجائزة البلاتينية، فيما احتلت مايو كلينيك وكليفلاند كلينيك أبو ظبي المركز الثاني والثالث في الجائزة، ويشرف على تقييم الجائزة خبراء من اتحاد المستشفيات العربية "مستقلين"، إضافة إلى مؤسسة هيمس الدولية "HIMSS" وهي المؤسسة الأكبر في اعتماد نظم الميكنة في المستشفيات وقطاع الرعاية الصحية.

وينعقد منتدى اتحاد المستشفيات العربية في دورته ال(24)، بتنظيم من اتحاد المستشفيات العربية بالتعاون مع دائرة الصحة أبو ظبي، تحت شعار "قيادة مستقبل الرعاية الصحية: استدامة، تحول، تعاون"، وبمشاركة 350 زائرا، وأكثر من 50 متحدثا من 12 دولة حول العالم.

وتتضمن فعاليات المنتدى، مناقشة العديد من الموضوعات والقضايا المتعلقة بقطاع الرعاية الصحية، بما في ذلك قيادة المستشفيات العربية نحو التحول والاستدامة والقيادة والصحة الرقمية والابتكار، وغيرها، ويناقشها نخبة من الخبراء العالميين والعرب، بهدف المضي قدما بمستقبل قطاعات الرعاية الصحية في المنطقة، كما يتضمن معرضا متخصصا لمقدمي الخدمات لعرض أحدث التكنولوجيات والتقنيات والإبتكارات الطبية في قطاع الرعاية الصحية.

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