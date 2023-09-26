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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لليوم الثاني.. مؤيدو السيسي بالقاهرة يتوافدون لعمل التوكيلات بالشهر العقاري | صور

طفلان يحملان صورة
طفلان يحملان صورة السيسي

لليوم الثاني على التوالي ، توافد عدد كبير من أهالي محافظة القاهرة علي مقارات الشهر العقاري لعمل توكيلات للسيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي لتأييده والمطالبة بترشيحه فترة رئاسة جديدة .


وقد شهدت عدد من مناطق القاهرة اليوم الثلاثاء اقبالا كثيفاً من المواطنين علي عمل توكيلات للسيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي ، بالشهر العقاري بكل منطقة ، حيث اصطف الآلاف من المواطنين أمام مقرات الشهر العقاري بعدد من المناطق المختلفة بمحافظة القاهرة لعمل التوكيلات.


ومن بين تلك المناطق التي شهدت اقبالا كبيراً من المواطنين علي مكاتب التوثيق في اليوم الثاني ( قصر النيل والرحاب و١٥ مايو وحلوان والبساتين والازبكية ومدينة بدر وحدائق القبة وغيرها من المناطق المختلفة بالقاهرة) والتي شارك فيها كافة أطياف المجتمع من كبار سن وسيدات وشباب ، الذين أكدوا علي حرصهم في الحضور لعمل توكيلات بترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة لاستكمال مسيرة التنمية .


وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة، قد عقدت امس الاثنين مؤتمرا في تمام الساعة الثانية والنصف بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، وتم إعلان جميع التفاصيل الخاصة بإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة.


وأوضحت الوطنية للانتخابات بأن الانتخابات الرئاسية المقبل تحت اشراف قضائي كامل ، علي ان يكون قاضي لكل صندوق ، وسيتم فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية من 5 اكتوبر حتي 14 اكتوبر ، وايضا يكون التصويت للمصرين خارج جمهورية مصر العربية ايام ،الجمعة السبت والاحد 1,2,3 ديسمبر المقبل ، والانتخابات داخل  مصر ايام الاحد والاثنين والثلاثاء 10,11,12 ديسمبر المقبل ، والاعادة المصرين بالخارج ايام الجمعة والسبت والاحد ٥،٦،٧ يناير  ، اما الاعادة داخل مصر ايام ٨،٩،١٠ يناير ٢٠٢٤ .

مؤيدو السيسي يتوافدون لعمل التوكيلات

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