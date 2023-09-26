في هجوم القرم.. الكرملين يعلق على مصرع قائد أسطول البحر الأسود الروسي

قال المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أنه لا تعليق على الادعاء الأوكراني بأن قائد أسطول البحر الأسود الروسي قتل في هجوم على سيفاستوبول.

وقالت وكالة تاس الروسية، إنه تم تفعيل أنظمة الإنذار الجوي في سيفاستوبول عاصمة شبه جزيرة القرم.

وأعلنت السلطات الروسية مساء أمس الأثنين أنّ شبه جزيرة القرم تعرّضت لهجوم صاروخي، مؤكّدة أنّ الدفاعات الجوية الروسية أسقطت صاروخاً.

وقال الحاكم المعيّن من روسيا في سيفاستوبول ميخائيل رازفوغاييف عبر تطبيق تلغرام إنّ "قواتنا تتصدّى لهجوم صاروخي، وفق البيانات الأولية، أسقطت الدفاعات الجوية صاروخاً قرب قاعدة بيلبك الجوية. العمل متواصل".

وأصدرت السلطات تحذيرا من هجوم جوي في أنحاء المنطقة، وفق ما أعلن رازوغاييف على تلغرام عند الساعة 17:57 بتوقيت جرينتش.

وبعد نحو ساعة، أعلن الحاكم على تليجرام انتهاء التحذير.