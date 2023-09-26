وزير التنمية المحلية يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف

هنأ اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوى الشريف.



وبعث اللواء هشام آمنة، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى جاء فيها: " يطيب لي أن أتقدم لفخامتكم بأصدق وأرق عبارات التهنئة ومشاعر التقدير لشخصكم الكريم ؛ بمناسبة الاحتفال بذكري ميلاد سيدنا محمد عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم ؛ واحتفال مصرنا الغالية والعالم الإسلامي بالمولد النبوي الشريف".

وتابع وزير التنمية المحلية فى رسالته:"سائلين المولى عز وجل أن يمتعكم بموفور الصحة والعافية وأن يعيد هذه المناسبة الدينية الكريمة علي فخامتكم وعلي الأمة الاسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات ، وأن ينعم علي مصرنا الغالية بالأمن والأمان والاستقرار ، شاكرين عطاؤكم المستمر وجهود فخامتكم المخلصة التي تشهدها مصرنا الحبيبة وأن يوفقكم في تحقيق ما تصلون إليه من رفعة وتقدم وازدهار لوضع مصرنا الغالية في مصاف الدول المتقدمة أمل سيتحقق بإذن الله .. وكل عام وسيادتكم وشعب مصر بخير وسلام.