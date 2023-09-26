مصرع 8 أشخاص صعقا بالكهرباء في جنوب إفريقيا

أعلنت السلطات في جنوب أفريقيا، اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 مصرع 8 أشخاص بينهم أربعة أطفال صعقا بالكهرباء جراء تداعيات العاصفة التي ضربت مدينة كيب تاون.

وقالت خدمات الطوارئ في جنوب أفريقيا إن حادثين منفصلين وقعا بعد أيام من الأمطار الغزيرة التي تسببت في فيضانات في مخيمات عشوائية فقيرة بالقرب من مدينة كيب تاون في جنوب أفريقيا، بحسب ما أوردته إذاعة صوت أمريكا.

وأضافت خدمة إدارة مخاطر الكوارث في كيب تاون في بيان إن أربعة أشخاص لقوا حتفهم في منطقة دريفتساندز على المشارف الشرقية للمدينة، حيث تسببت الفيضانات في مشاكل في توصيلات الكهرباء. وتوفى أربعة أطفال صعقا بالكهرباء في منطقة كليبفونتين.

وتتمتع العديد من المنازل في البلدات الفقيرة على مشارف ثاني أكبر مدينة في جنوب إفريقيا بوصلات كهرباء مؤقتة، حيث يقوم الناس بتوصيل منازلهم أو أكواخهم بخطوط الكهرباء الموجودة بأنفسهم وهي غير قانونية وخطيرة، ولكنها منتشرة على نطاق واسع نسبيًا.

وضربت عاصفة منطقة كيب تاون ومقاطعة كيب الغربية الأكبر حجما لمدة ثلاثة أيام، مما تسبب في فيضان ضفاف الأنهار وإغراق المناطق السكنية والطرق الرئيسية، سواء في المناطق الساحلية أو الداخلية وتم إجلاء المئات.

وقالت هيئة الكهرباء الوطنية إن الانقطاعات الناجمة عن الطقس تركت أكثر من 80 ألف عميل في جميع أنحاء المقاطعة بدون كهرباء وانخفض هذا العدد إلى 15 ألفا بحلول يوم الثلاثاء مع تراجع هطول الأمطار.

وقال مسؤولون محليون إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم بعد أن جرفتهم مياه الفيضانات في منطقة أوفربيرج الزراعية، على بعد ما يزيد قليلاً عن 100 كيلومتر شرق كيب تاون.