وفاة الممثل البريطاني ديفيد ماكالوم عن عمر يناهز 90 عاما

أذاعت فضائية يورونيوز عربية، تقريرا عن وفاة الممثل البريطاني الموهوب ديفيد ماكالوم، بعد مسيرة فنية حافلة عن عمر يناهز 90 عاما، حيث لعب دور الطبيب الشرعي "داكي" في مسلسل "NCIS" لمدة 20 موسماً، وترك بصمة لا تنسى في عالم التلفزيون والسينما.

وأفادت محطة "سي بي إس" بأنّ ماكالوم، الذي حظي بشهرة كبيرة بفضل دوره في مسلسل "ذي مان فروم أنكل" (The Man From U.N.C.L.E) في ستينات القرن العشرين. توفي محاطاً بعائلته في أحد مستشفيات نيويورك.

لن تختفي أبداً.

وجاء في بيان على موقع شبكة CBS في إنستجرام: " كان ديفيد ممثلاً ومؤلفاً موهوباً، وكان محبوباً لدى الكثيرين حول العالم. لقد عاش حياة مذهلة، وسيظل إرثه حياً إلى الأبد من خلال عائلته والساعات التي لا تحصى في السينما والتلفزيون والتي لن تختفي أبداً.