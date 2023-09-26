عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وفاة الممثل البريطاني ديفيد ماكالوم عن عمر يناهز 90 عاما

ديفيد مالكوم
ديفيد مالكوم

أذاعت فضائية يورونيوز عربية، تقريرا عن وفاة الممثل البريطاني الموهوب ديفيد ماكالوم، بعد مسيرة فنية حافلة عن عمر يناهز 90 عاما، حيث لعب دور الطبيب الشرعي "داكي" في مسلسل "NCIS" لمدة 20 موسماً، وترك بصمة لا تنسى في عالم التلفزيون والسينما.

وأفادت محطة "سي بي إس" بأنّ ماكالوم، الذي حظي بشهرة كبيرة بفضل دوره في مسلسل "ذي مان فروم أنكل" (The Man From U.N.C.L.E) في ستينات القرن العشرين. توفي محاطاً بعائلته في أحد مستشفيات نيويورك.

 

لن تختفي أبداً.

وجاء في بيان على موقع شبكة CBS في إنستجرام: " كان ديفيد ممثلاً ومؤلفاً موهوباً، وكان محبوباً لدى الكثيرين حول العالم. لقد عاش حياة مذهلة، وسيظل إرثه حياً إلى الأبد من خلال عائلته والساعات التي لا تحصى في السينما والتلفزيون والتي لن تختفي أبداً.

ديفيد ماكالوم التلفزيون السينما القرن العشرين مسلسل NCIS

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعليم تكشف عن حقيقة تأجيل الدراسة في المدارس لـ 7 أكتوبر

نصب واحتيال.. هروب متهم مصري من الكويت بعد جمع 25 مليون دينار

ننشر أول توكيل لجميلة اسماعيل المرشحة المحتملة بانتخابات الرئاسة عن حزب الدستور

رسميا.. الجزائر تنسحب من الترشح لاستضافة أمم أفريقيا 2025 و2027

قرار مفاجئ من لجنة الحكام ضد حكم مباراة الزمالك والمقاولون

كولر يتلقي صدمة قوية قبل مواجهة الأهلي مع سان جورج

لجنة الحكام تصدر قرارا عاجلا ضد أمين عمر بسبب أخطاء مباراة الزمالك

مصدر في لجنة الحكام يحسم الجدل حول إعادة مباراة الزمالك والمقاولون.. خاص

ترشيحاتنا

بعد أنباء عاصفة التنين.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بشأن حالة الطقس

اتباع الطرق الصوفية يحتشدون بشوارع القناطر للاحتفال بالمولد النبوي.. بث مباشر

فى عهد الرئيس السيسى..كيف عملت جامعة القاهرة على حل مشكلة قوائم الانتظار؟

تراجع مستوى أم إصابة قاتلة؟!| حقيقة اعتزال بيج رامي.. وهذه قصة الاعتذار عن "مستر أولمبيا"

الأمم المتحدة تدين الهجوم الحوثي على الحدود السعودية اليمنية

إنشاء مستشفيات جامعية بمواصفات عالمية لخدمة المواطنين في عهد الرئيس السيسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أطعمة تساعد السرطان على الانتشار| القائمة صادمة

بعد طلاقها من شريف منير.. صور أثارت الجدل لـ لورا عماد

أنا ست أتحب.. صور ياسمين صبري قبل وبعد الشهرة

نوع من السجائر يؤدي إلي الإدمان | تعرف عليه

فيديو

«مسك منطقة حساسة من جسد مضيفة طيران».. تفاصيل واقعة متحرش القاهرة الجديدة «فيديوجراف»

تحذير عاجل من الأرصاد ومفاجأة خلال ساعات

وزير الدفاع: ثورة يوليو حققت إنجازات حمل لواءها الرئيس جمال عبد الناصر

قوته 9 ريختر.. بلد يتهيأ لزلزال مدمر رغم تكذيب الباحث الهولندي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ