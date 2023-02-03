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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نجاة والدة فنان عالمي من حادث مروع

سيارة والدة الروك
سيارة والدة الروك

كشف الممثل وبطل المصارعة الشهير دواين جونسون، عن نجاة والدته من حادث سيارة مروع، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر صور السيارة التي كانت بداخلها. 

وقال دواين جونسون، إن عناية السماء أنقذت والدته من حادث مروع، بعدما تورطت في تصادم بين عدة سيارات في وقت متأخر من الليل، لكنها بخير الآن وفي طريقها للتحسن. 

شاهد المنشور من هذا الرابط.

ومدح دواين جونسون" ذا روك"، في والدته قائلا:" هذه المرأة نجت من سرطان الرئة وزواج صعب واصطدمت بسائق مخمور وحاولت الانتحار.. إنها حقا ناجية بطرق تجعل الملائكة والمعجزات حقيقية".

 

الروك ووالدته

رفع فيلم دواين جونسون الجديد Black Adam مبيعات تذاكر السينما خلال عطلة الهالويين التي يعرف عنها انخفاض إيرادات السينما الأمريكية بسبب الانشغال بالاحتفالات والتجمعات الأسرية. 

 

ويشارك دواين جونسون في بطولة فيلم Black Adam  النجمة العالمية سارة شاهي، ومن إخراج جاومى كوليت سيرا، الذي أخرج فيلم مغامرات ديزنى Jungle Cruise.

دواين جونسون السينما الأمريكية مواقع التواصل الاجتماعي سرطان الرئة أفلام الروك

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