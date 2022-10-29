Black Adam يتصدّر شباك التذاكر خلال عطلة الهالويين

رفع فيلم دواين جونسون الجديد Black Adam مبيعات تذاكر السينما خلال عطلة الهالويين التي يعرف عنها انخفاض إيرادات السينما الأمريكية بسبب الانشغال بالاحتفالات والتجمعات الأسرية.

وصلت إيرادات فيلم Black Adam إلى 108 مليون دولار، في البوكس أوفيس الأمريكي، فيما اقترب من تحقيق 200 مليون دولار على مستوى العالم، بعد طرحه نهاية الأسبوع الماضي.

ويشارك دواين جونسون في بطولة فيلم Black Adam النجمة العالمية سارة شاهي، ومن إخراج جاومى كوليت سيرا، الذي أخرج فيلم مغامرات ديزنى Jungle Cruise.

ومن المتوقع أن يتصدر فيلم Black Adam شباك التذاكر المحلي والعالمي على مدار الأيام المقبلة أيضا، قبل بدء موسم أفلام الكريسماس، الذي يضم مجموعة قوية من الأعمال.

وتم إطلاق فيلم "Black Adam" في دور العرض المصرية يوم الأربعاء الماضي، و حقق في أول أيام عرضه 623.960 جنيه، وفي ثاني أيام عرضه 1.328796 جنيه، وفي اليوم الثالث 1.857224 جنيه، ليتصدر شباك الإيرادات الأفلام الأجنبية في مصر.

فيلم "Black Adam" تكلف إنتاجه 195 مليون دولار، ويقدم دواين جونسون شخصية "بلاك آدم"، وهى من الشخصيات الشريرة فى عالم دى سى السينمائى، وهو العدو اللدود، ويتميز بالسرعة الخارقة والقدرة على الطيران، أما هودج سيقدم شخصية HAWKMAN، وهو قائد JSA (جمعية العدل الأمريكية) وواحد من أكثر الشخصيات والأسطورية المحبوبة.

نجاح Black Adam هو حلم تحقق استهدفه دواين جونسون على مدار سنوات طويلة، ونال أعلى تقييمات من الجمهور والنقاد، بلغت 90 % إيجابية، ووصف بأنه عمل مناسب للسينمات والترفيه.