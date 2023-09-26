وصمة عار.. وزيرة الخارجية الكندية تطالب رئيس البرلمان بالاستقالة

قالت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، اليوم الثلاثاء، إن رئيس مجلس العموم، أنتوني روتا، يجب أن يستقيل من منصبه لتكريمه أحد رجال قوات الأمن الخاصة الأوكرانية في البرلمان.

وقالت جولي: "ما حدث يوم الجمعة غير مقبول على الإطلاق… إنه وصمة عار على مجلس النواب وعلى الكنديين. أعتقد أن رئيسة المجلس يجب أن تستمع إلى أعضاء المجلس وتقدم استقالتها".

وفي وقت سابق، وجه رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو المسؤولية بدعوة أحد العسكريين القدامي الذين حاربوا مع الفرق النازية إلى البرلمان الكندي، إلى رئيس البرلمان أنتوني روتا.

وقال رئيس الوزراء الكندي، إن رئيس البرلمان الكندي اعتذر وتحمل المسؤولية الكاملة عن دعوة ياروسلاف هونكا النازي إلى البرلمان.

كما اعتذر روتا عن دعوة مقاتل أوكراني خدم في الفرقة التطوعية إس إس جاليسيا النازية إلى البرلمان الكندي وتكريمه خلال زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى كندا.