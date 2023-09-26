إعلان مفاجئ من البرلمان الأوكراني بشأن الانتخابات

قالت نائبة رئيس البرلمان الأوكراني، إيلينا كوندراتيوك، اليوم الثلاثاء، إن الانتخابات في أوكرانيا خلال فترة الأحكام العرفية لن تغير الوضع في البلاد بشكل جذري، فهي مستحيلة من حيث المبدأ.

وفي مقابلة صحيفة “أوكراينسكا برافدا”، قالت كوندراتيوك "إجراء الانتخابات أثناء الأحكام العرفية مستحيل من حيث المبدأ. الانتخابات ليست يوم تصويت واحد، ولكنها عملية برمتها يجب تقسيمها إلى جزأين. والسؤال الأهم: ما الذي سيغيرونه فعليا؟”.

وأضافت: “لا أرى من الناحية الانتخابية أن هذه الانتخابات ستغير الوضع جذريًا الآن".

وأوضحت كوندراتيوك، أن “هناك خطر من أن يتم الاعتراف بالانتخابات على أنها غير شرعية من قبل المنظمات الدولية”.

ولفتت نائبة رئيس البرلمان الأوكراني، إلي أن التصويت الإلكتروني مستبعد أيضاً، لأنه «لن يدعمه أحد»، بما في ذلك الغرب.