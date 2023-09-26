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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

فوائد خارقة لتناول بذور العنب| تعرف عليها

صدى البلد

قدم الدكتور خالد يوسف خبير تغذية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فوائد خارقة لتناول بذور العنب.

 

تعتبر بذور العنب علاجا قويا لأمراض الشيخوخة وتعمل على تأخر ظهورها، وذلك لاحتوائها على مضادات الأكسدة التى تقضى على الشوارد الحرة بالجسم والتى تتسبب فى ظهور الأمراض وخاصة تلك المتعلقة بالمرحلة العمرية المتأخرة والشوارد الحرة هى مواد مضرة للجسم وتتسبب  فى تدمير خلايا الجسم والإسراع بظهور الشيخوخة، والأمراض المتعلقة والمرتبطة بها وخاصة التهاب المفاصل، وأمراض القلب والشرايين ودوالى الأوردة وهشاشة جدار الشعيرات الدموية.

 


حيث تساعد بذور العنب فى الوقاية والعلاج من كل هذه الأمراض كما تقى بذور العنب من أمراض القلب وتقوى جدار الشرايين وتعتبر بذور العنب مضادا قويا للأكسدة وبذور العنب مضادة أيضا للبكتريا والفيروسات ومضادة للاحتقان والالتهابات وعلاجا للحساسية ويقى من الجلطة، كما تعتبر من الأغذية المقوية للنظر.

وكذلك فهى علاج شاف لمضاعفات بعض الأمراض مثل مرض السكر والتهاب الشبكية وزيادة الكوليسترول بالدم وتصلب الشرايين.


يمكنك تناول يوميا ملعقة صغيره من بذور العنب  المطحونة أو كبسولة من المكملات الغذائية الموجودة في الصيدليات .

العنب القلب والشرايين تصلب الشرايين امراض الشيخوخة أمراض القلب والشرايين دوالي الأوردة

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