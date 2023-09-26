رئيس جامعة سوهاج: تكريم أوائل الجامعات المصرية دليل على مدى احتواء للشباب

أكد الدكتور حسام النعماني رئيس جامعة سوهاج أن تكريم الرئيس السيسي اليوم لاوائل الجامعات المصرية دليل على الاحساس بالمسئولية وقيمة العمل والوطن وقيمة القائد السياسي المحنك، لافتا إلى أن هذه لاول مرة يتم فيها تكريم أوائل الجامعات المصرية وهو حدث لم تحدث من قبل، وهذا دليل على احتواء رئيس الجمهورية للشباب بكل مراحله من الإبتدائى إلى الجامعي وهذا دليل على مدي أهمية التعليم وانشغال رئيس الجمهورية بالتعليم الجامعي وما قبل الجامعي.

تكريم الرئيس السيسي اليوم لأوائل خريجي الجامعات يدل على حنكة القائد واهتمامه بالتعليم

وأضاف “النعماني ”خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “اخر النهار” المذاع على فضائية النهار تقديم الاعلامي “تامر أمين” ان تكريم الرئيس السيسي اليوم لاوائل الجامعات يدل على حنكة القائد ومدي اهتمامه بالتعليم والدولة والجامعات.