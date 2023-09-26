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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعرف على بعثة مصر المشاركة في بطولة العالم للسباحة بالزعانف بصربيا

صدى البلد

 

 

يخوض المنتخب المصري للسباحة بالزعانف منافسات بطولة العالم للمياه المفتوحة للناشئين والكبار المقامة خلال الفترة من 27 حتى 30 سبتمبر في بلغراد بصربيا.

ووصلت بعثة المنتخب المصري إلى صربيا أمس وكان في استقبالها مندوب من السفارة المصرية في صربيا، حيث تم الترحيب بجميع أفراد البعثة واستقبالهم رسميًا من قبل السفارة المصرية.

وتخوض مصر منافسات البطولة ببعثة مكونة من 18 سباحًا بواقع 8 سيدات و10 رجال، والسباحات هن: جودي رضا محمد، غادة محمد احمد محمد فؤاد، ملك شريف سعيد، جميله علي صابر، ندى مجدى ابو مسلم ، نبيله حسن اسماعيل، فرح وائل السيد، سارة عبد الفتاح عبد العظيم.
والسباحون هم: مهاب ايهاب حلمي، محمد عصام محمد قناوي، ادهم احمد محمد فؤاد، محمود وليد علي، محمد طاهر السيد طاهر علام، مروان احمد مرسى العمراوي، احمد عمرو محمد ماضي، عمر طاهر السيد طاهر علام، احمد طاهر السيد طاهر علام ، حسن محمد عادل عبد الحليم.
ويقود الفريق فنيًا محمود محمد نايل مدرب رجال، وفارس محمد ابا زيد مدرب سيدات، ويرأس البعثة عبد العال مصطفى شاهين.
ويرافق البعثة على نفقته الخاصة كابتن سامح الشاذلي رئيس الاتحادين المصرى والعربى للغوص والانقاذ.
وتشهد البطولة مشاركة كبيرة حيث يخوض بطولة العالم للناشئين 15 دولة فيما يشارك في بطولة العالم للكبار 14 دولة.

وتشمل منافسات كل بطولة على 15 سبق وهم: 150 متر زعانف مزدوجة (رجال وسيدات)، 150 متر مونو (رجال وسيدات)، 1 كم زعانف مزدوجة (رجال وسيدات)، 4*1 كم زعانف مختلطة، 4*150 متر زعانف مختلطة تتابع، 5 كم مونو (رجال وسيدات).

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