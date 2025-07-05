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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يضم بيجاد مروان لتدعيم صفوف فريق اليد

بيجاد مروان
بيجاد مروان
حسن العمدة

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، التعاقد مع بيجاد مروان، لاعب فريق سبورتنج، لتدعيم صفوف فريق كرة اليد بالقلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

وتواجد الكابتن هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، والكابتن حسن يسري، رئيس جهاز كرة اليد، داخل نادي سبورتنج خلال الساعات الماضية، حيث أنهيا المفاوضات مع إدارة النادي، وحصلا على الاستغناء الرسمي الخاص باللاعب، قبل أن يوقع على عقود انضمامه إلى الزمالك.

ويأتي هذا التعاقد ضمن خطة إدارة القلعة البيضاء لدعم الفريق بعناصر قوية ومميزة، استعدادًا للمنافسة على جميع البطولات والألقاب في الموسم الجديد.

الجدير بالذكر أن لاعب الدئرة بيجاد مروان سبق له تمثيل الزمالك خلال منافسات بطولة كأس الكؤوس الإفريقية والبطولة الإفريقية الأخيرة، وقدم خلالها مستويات مميزة لاقت إشادة كبيرة

بيجاد مروان مجلس إدارة نادي الزمالك نادي الزمالك حسين لبيب فريق سبورتنج حسن يسري هشام نصر

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