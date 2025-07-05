ميتشو: شيكابالا أسطورة ورمز للزمالك .. ودائما كان يصنع الفارق

وجه الصربي ميلوتان سريديوفيتش "ميتشو"، رسالة إلى محمود عبدالرازق "شيكابالا" بعد قرار اعتزاله كرة القدم.

وقال ميتشو في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "كنت أعمل كمدرب للزمالك، وكان لشيكابالا دورا حاسما في الفوز بكأس مصر عام 2019 دون أن نستقبل أي هدف، وساهم في إعادة الفريق إلى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا".

وأضاف: "الآن بعد أن قررت تعليق الحذاء وإنهاء مسيرتك، لا يسعني سوى أن أقول لك شكرًا جزيلًا على كل ما قدمته لملايين من جماهير الزمالك، كان دائمًا ذلك اللاعب الذي يصنع الفارق".

وأوضح: "أشجعك على أن تجد طريقة ترد بها الجميل لكرة القدم ولنادي الزمالك، الذي منحك الكثير، لأنك ببساطة رمز لهذا النادي أنت أسطورة، وأتمنى لك كل التوفيق في التحديات المقبلة".