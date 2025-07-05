بن مساعد: دائما متفائل بتفوق الزمالك وعودته لمنصات التتويج بالبطولات

أعرب الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز، وزير الرياضة السعودي السابق ومالك شيفيلد يونايتد الإنجليزي السابق، عن سعادته بتتويج نادي الزمالك ببطولة كأس مصر، مشددا على أنه كان موسما صعبا للغاية.

وقال بن مساعد في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "الزمالك رغم الظروف الصعبة نجح في الخروج ببطولتين وهما السوبر الإفريقي وكأس مصر ودائما متفائل بتفوق القلعة البيضاء وعودته لمنصات التتويج بالبطولات".

وأضاف: "إنهاء أزمة القيد أمر مهم للغاية وأشكر مجلس الإدارة على العمل في ظروف صعبة، وأتمنى من رابطة الأندية المصرية تطبيق اللوائح على الجميع بطريقة عادلة.