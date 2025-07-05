عبد الله بن مساعد: متفائل دائما بتفوق الزمالك وعودته إلى منصات التتويج

أعرب الأمير عبد الله بن مساعد بن عبد العزيز، وزير الرياضة السعودي السابق، ومالك نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي السابق، عن سعادته بتتويج نادي الزمالك ببطولة كأس مصر، مشددا على أنه كان موسما صعبا للغاية.

وقال بن مساعد، في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "رغم الظروف الصعبة؛ نجح الزمالك في الخروج ببطولتين، هما السوبر الإفريقيالزمالك وكأس مصرالزمالك ودائما متفائل بتفوق الزمالك وعودته إلى منصات التتويج بالبطولات".

وأضاف: "إنهاء أزمة القيد أمر مهم للغاية، وأشكر مجلس الإدارة على العمل في ظروف صعبة، وأتمنى من رابطة الأندية المصرية تطبيق اللوائح على الجميع بطريقة عادلة".