كسّر المحل على الزباين | مشاجرة حامية في مطعم بفيصل لسبب مثير

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام أحد الأشخاص يحمل سلاح أبيض بالدلوف إلى أحد المطاعم وتحطيم محتوياته وترويع المواطنين بمنطقة فيصل بالجيزة.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وبسؤال مالك المطعم أقر بأنه بتاريخ 1/ الجارى قام الشخص الظاهر بمقطع الفيديو بالإعتراض على كمية المأكولات التى قام بطلبها فحدثت مشادة بينه والعاملين بالمطعم ، قام على أثرها بإحضار السلاح الأبيض وإحداث تلفيات بالمحل ، ولم يقم بتحرير ثمة محاضر لتدخل الأهالى وصرف المتهم.

تم تحديد وضبط المتهم (عامل– مقيم بالجيزة) وبحوزته (السلاح المستخدم) وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.