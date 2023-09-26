مي سليم تتألق بإطلالة صيفية تبرز جمالها| شاهد

شاركت الفنانة مي سليم، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة أنيقة.

وأطلت مي سليم، بلوك جديد ترتدي بادي كت ذا تصميم مختلف وغريب، باللون الابيض ليكشف عن جمالها ورشاقتها، واعتمدت، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمالها ، مع تسريحة شعر عشوائية".

وكانت الفنانة مي سليم، شاركت في مسلسل تلت التلاتة من بطولة الفنانة غادة عبد الرازق والذي تم عرضه في رمضان2023، وضم المسلسل مجموعة كبيرة من النجوم ومنهم صلاح عبد الله ومحمد القس، ومي سليم، والراحل مصطفىدرويش، وليلى أحمد زاهر وإخراج حسن صالح.