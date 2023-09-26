وزيرة الثقافة حول دعم المواهب: لدينا فرق حصدت جوائز دولية

قالت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، إن ملف رعاية المواهب في وزارة الثقافة موجود منذ 3 سنوات، وكل سنة يشهد إضافة جديد، فقد تم إطلاق مبادرة لاكتشاف المواهب في الجامعات بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، "ابدأ حلمك بالسينما"، وهناك مبادرة "ابدأ حلمك بالمسرح".

وأضافت "الكيلاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة حلقة اليوم من برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور"، أن هؤلاء الشباب يتم تدريبهم ويشتركون في المسابقات المحلية، والمشاركون في العروض الفائزة يسافرون لتمثيل مصر في مسابقات خارج البلاد ومهرجانات دولية وحصلوا على جوائز، وفي هذا العام ستشمل المبادرة عددا أكبر من الجامعات.

وتابعت وزيرة الثقافة، أنّ وزارة الثقافة تدعم الموهوبين وتمنح دعما لفرق المسرح المستقل، كما يتم تنظيم دورات تدريبية في مراكز الإبداع للشباب الموهوبين في كل المجالات مثل الغناء والعزف والتمثيل، والذين ينجحون منهم يشاركون في الأعمال الفنية الخاصة بالوزارة.