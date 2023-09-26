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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الكيلاني: وضعنا استراتيجية تكاملية مع الجهات المعنية بالدولة لنشر الوعي الثقافي

الدكتورة نيفين الكيلاني
الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة

قالت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، إن اليوم في اجتماع الرئيس السيسي تم استعراض تطوير القطاع الثقافي للدولة منذ عام ٢٠١٤ حتي عام ٢٠٢٣، فالقطاع الثقافي هو إنجاز دولة وليس إنجاز وزارة بعينها.


وأكدت الكيلاني خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “آخر النهار” المذاع على فضائية “النهار” تقديم الإعلامي “تامر أمين"، أن هناك حالة من عدم التوازن في المجتمع نتيجة الأحداث التي مرت بها مصر، ولكن مع ٢٠١٤ وبناء الجمهورية الجديدة بدأ ترتيب الأولويات  وعلى رأسها بناء الإنسان وتزويد الوعي ويتلخص بناء الانسان في 3 محاور أساسية وهي “التعليم والصحة والثقافة” والفئة المستهدفة هي الشباب والأطفال.

التعاون بين وزارة الثقافة والتعليم العالى،  التربية والتعليم، والشباب والرياضة 


وأوضحت وزيرة الثقافة أنه عند وضع خطط العمل كان الاهتمام الأكبر بوضع الجهد والاستراتيجية والأفكار التي تنفذ لهذه النوعية خاصة للشباب والأطفال "اطفال المدارس و شباب الجامعات" وعلى هذا الاساس كان محور وزارة الثقافة التعاون مع وزارة التعليم العالي والتربية والتعليم ووزارة الشباب والرياضة إلى جانب وزرات الأسرة كلا فيما يخص التعليم العالى والمبادرات التى تخص شباب الجامعات.

اجتماع الرئيس السيسي القطاع الثقافي أطفال المدارس شباب الجامعات وزارة التعليم العالى وزيرة الثقافة

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