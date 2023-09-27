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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصرى اليوم الأربعاء 27-9-2023

صدى البلد

واصلت أسعار صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأربعاء 27-9-2023 الاستقرار.

ينشر موقع "صدى البلد " أسعار صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء  27 سبتمبر 2023 وفقا لآخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.
 

أسعار صرف الريال السعودى اليوم الأربعاء  
 

وسجلت أسعار صرف الريال السعودى خلال تعاملات  اليوم الأربعاء فى البنوك كالتالى :
 

وسجل سعر الريال السعودى  مقابل الجنيه المصرى تعاملات اليوم  فى بنك مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 8.24جنيه للشراء و 8.25جنيه للبيع.
 

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بلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك الأهلى الكويتي نحو  8.23جنيه للشراء و 8.25جنيه للبيع.
 

سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزى المصرى نحو 8.22جنيه للشراء و 8.25جنيه للبيع.
 

بلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم   فى بنوك( HSBC،المصرف العربي الدولي،الأهلى المتحد) نحو  8.22جنيه للشراء و 8.25جنيه للبيع.

بلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الخميس فى بنك الإسكندرية نحو 8.21جنيه للشراء و 8.25جنيه للبيع.

 

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم فى بنوك(مصر، الأهلى) نحو 8.20 جنيه للشراء و 8.23جنيه للبيع.

 

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم فى بنوك( الاستثمار العربي، فيصل الإسلامي) نحو 8.20جنيه للشراء و 8.25جنيه للبيع.

 

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك التجارى الدوليCIB نحو 8.19جنيه للشراء و 8.26جنيه للبيع.
 

بلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم  فى بنك  الإمارات دبي الوطني نحو 8.18جنيه للشراء و 8.26جنيه للبيع.
 

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك الكويت الوطني نحو 8.14جنيه للشراء و 8.24جنيه للبيع.
 

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك المصري لتنمية الصادرات نحو 8.17 جنيه للشراء و 8.25جنيه للبيع.

 

ووصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك كريدى اجريكول نحو 8.19جنيه للشراء و 8.25جنيه للبيع.

 

ووصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك قطر الوطني نحو 8.14جنيه للشراء و 8.25جنيه للبيع.
 

 ووصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك بلوم نحو 8.12جنيه للشراء و 8.25جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك التنمية الصناعية نحو 8.11جنيه للشراء و 8.23جنيه للبيع.
 

سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك أبوظبي التجاري  نحو 8.02جنيه للشراء و 8.26جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى بنك ميد بنك نحو 7.98جنيه للشراء و 8.26جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى المصرف المتحد نحو 7.95جنيه للشراء و 8.25جنيه للبيع.

 

أفضل سعر لشراء الريال السعودي
 

وسجل بنك مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الريال السعودي اليوم الأربعاء 8.24جنيه.

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