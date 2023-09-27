بيان عاجل لـ رئيس النواب العراقي بعد حادث حريق قاعة أفراح بنينوي

أكد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، أنه يتابع تطورات حادث حريق قاعة الأفراح في قضاء الحمدانية بنينوي، والذي أسفر عن مصرع وإصابة المئات.

وحسب شبكة “السومرية نيوز” العراقية، قال الحلبوسي عبر منصة “إكس”، "نتابع التطورات المفجعة في قضاء الحمدانية إثر الحادث الأليم الذي تسبب بوقوع عدد من الضحايا والمصابين، والجهود المستنفرة من قبل الجهات المعنية، سائلين المولى القدير أن يتغمد الضحايا بالرحمة والمغفرة، وأن يمنَّ على ذويهم بالصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

من جانبه، أكد محافظ نينوى نجم الجبوري، أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وجه بالاستنفار التام لإسعاف المصابين جراء حريق قاعات الأفراح في الحمدانية.

وقال الجبوري لوكالة الانباء العراقية، إن "رئيس الوزراء وجه بالاستنفار التام لإسعاف المصابين جراء حريق قاعات الأعراس في الحمدانية".

وأضاف، "نقلنا المصابين الى المستشفيات الأخرى في نينوى وإقليم كردستان"، مؤكدا أنه "لا توجد إحصائية نهائية لعدد الوفيات والمصابين".

من جانبها، كشفت مديرية الدفاع المدني بالعراق، عن تفاصيل حادث حريق اندلع داخل قاعة للأفراح بمحافظة نينوى بالموصل.

وحسب وكالة الأنباء العراقية "واع"، قالت المديرية في بيان إن "قاعة الأفراح مغلفة بألواح الايكوبوند سريع الاشتعال والمخالفة لتعليمات السلامة والمحالة إلى القضاء حسب قانون الدفاع المدني المرقم 44 لسنة 2013 لافتقارها إلى متطلبات السلامة من منظومات الإنذار والإطفاء الرطبة في منطقة الحمدانية بمحافظة نينوى".

وأضافت، أن "الحريق أدى إلى انهيار أجزاء من القاعة نتيجة استخدام مواد بناء سريعة الاشتعال واطئة الكلفة تتداعى خلال دقائق عند اندلاع النيران".