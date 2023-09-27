عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

وهم بصري يخبرك الكثير عن شخصيتك وطريقة تفكيرك.. ماذا ترى؟

3ص ..وهم بصري يخبرك
3ص ..وهم بصري يخبرك الكثير عن شخصيتك وطريقة تفكيرك.. ماذا تر

أثار وهم بصري  الكثير من الجدل على الرغم من كونه دقيق بنسبة 100%" لأنه يوضح ما إذا كنت مبالغًا في التحليل أم لا فما تراه أولاً في الصور يعد محير للعقل  وقد يعتمد على ما إذا كنت مفرطًا في التحليل أو لا .
فقد أثارت صورة جديدة  محيرة للعقل الجدل بين المشاهدين وذلك بعد زعم مصممها أنها تستطيع قراءة سمات شخصيتك.

وفقا لموقه اكسبريس من المفترض أن يتنبأ تلك الاختبار عن كيفية رؤيتك للعالم  وذلك بناءً على التفاصيل التي تقفز إلى العين.


ومن المرجح أن تكون الإجابة أحد أمرين؛ إما أن ترى طفلاً في وضعية الجنين، أو زوجين ينظران إلى الأفق.


"إذا رأيت الطفل لأول مرة، فهذا يعني أنك تميل إلى الإفراط في التفكير وتحليل المواقف مما يؤدي إلى التردد والتخمين".
يسعى هؤلاء الأشخاص إلى الكمال، وبالتالي فهم أشد منتقدي أنفسهم، حيث يسعون إلى تلبية المعايير العالية التي وضعوها لأنفسهم.

وفي الوقت نفسه، إذا وقف الزوجان أولاً تحت الفروع ونظرا نحو الماء، فهذا يعني أن لديك علاقات عميقة وذات معنى".

قد حصد  المقطع أكثر من 16 ألف إعجاب ومئات التعليقات التشجيعية.

 

وهم بصري وضعية الجنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد أنباء عاصفة التنين.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بشأن حالة الطقس

الفنانة روجينا تتعرض لحادث سير .. تفاصيل

ظاهرة خطيرة تستمر 3 ساعات.. الأرصاد تحذر وتكشف حالة الطقس حتى الإثنين

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة سان جورج في دوري أبطال أفريقيا

رئيس تقنية الفيديو السابق يُفجّر مفاجأة بشأن أزمة أمين عمر والزمالك

أول رد من أمين عمر على أزمة مباراة الزمالك وكواليس التحقيق معه

اضبط ساعتك واستعد.. كم يوما يفصلنا عن بدء العمل بالتوقيت الشتوي؟

تعليق صادم من رئيس الـvar بشأن خطأ حكم لقاء الزمالك والمقاولون العرب

موضوعات متعلقة

صفع الرأس.. ترند على التيك توك بين طلبة المدارس يثير الجدل

صدمة حقيقية.. اكتشاف بركة لم يمسها بشر قبل ذلك

فيديو لفتاة تتعرض للعنصرية بأيرلندا يثير جدل رواد السوشيال ميديا

سيدة تطلب تناول نوعا من الأسماك وفاجئت المطعم بحركة غريبة قبل الطهي|شاهد

6 مهن معرضة للخطر بسبب بالذكاء الاصطناعي.. هل أنت منهم؟

لمواجهة موجة الحر.. حديقة برازيلية تقدم مثلجات للحيوانات

لسبب غير متوقع.. عروسان يتركان حفل زفافهما.. اعرف التفاصيل

مواطن يفتح غطاء سيارته ليصاب بصدمة .. لن تتوقع ماذا وجد؟

ترشيحاتنا

العراق.. أنباء عن نشوب حريق في فندق ببغداد

بعد انسحابه من قائمة حسين لبيب|منصب مفاجئ لـ عبد الله جورج بالزمالك

مسئول أوكراني يُعدد نتائج زيارة زيلينسكي لأمريكا وتأثيرها على قرار تمويل كييف

حصيلة جديدة لضحايا حريق قاعة الأفراح بالعراق

وزير الشئون الدينية التونسي: الاحتفال بالمولد النبوي لايجب أن يكون سطحيًا فلكلوريًا

«الخارجية» تهنئ الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة المولد النبوي الشريف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الولادة.. 10 صور أثارت الجدل لـ دينا داش خلال حملها

وهم بصري يخبرك الكثير عن شخصيتك وطريقة تفكيرك.. ماذا ترى؟

طريقة عمل شيبس حلزوني بالثوم والزعتر| بمذاق لا يقاوم

هل تعاني من حب الشباب في الرقبة؟.. طرق القضاء عليه

فيديو

إعادة مباراة الزمالك والمقاولون.. خطاب الزمالك وماذا تقول اللائحة/ فيديو جراف

حمى الضنك تجتاح بلدا عربيا مجاورا لمصر.. مئات الوفيات

عقاقير مغشوشة بالأسواق.. هيئة الدواء تطلق تحذيرا عاجلا للمواطنين

عودة كورونا..تحذيرات خطيرة من منظمة الصحة العالمية..هل مصر في خطر ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ