وهم بصري يخبرك الكثير عن شخصيتك وطريقة تفكيرك.. ماذا ترى؟

أثار وهم بصري الكثير من الجدل على الرغم من كونه دقيق بنسبة 100%" لأنه يوضح ما إذا كنت مبالغًا في التحليل أم لا فما تراه أولاً في الصور يعد محير للعقل وقد يعتمد على ما إذا كنت مفرطًا في التحليل أو لا .

فقد أثارت صورة جديدة محيرة للعقل الجدل بين المشاهدين وذلك بعد زعم مصممها أنها تستطيع قراءة سمات شخصيتك.

وفقا لموقه اكسبريس من المفترض أن يتنبأ تلك الاختبار عن كيفية رؤيتك للعالم وذلك بناءً على التفاصيل التي تقفز إلى العين.



ومن المرجح أن تكون الإجابة أحد أمرين؛ إما أن ترى طفلاً في وضعية الجنين، أو زوجين ينظران إلى الأفق.



"إذا رأيت الطفل لأول مرة، فهذا يعني أنك تميل إلى الإفراط في التفكير وتحليل المواقف مما يؤدي إلى التردد والتخمين".

يسعى هؤلاء الأشخاص إلى الكمال، وبالتالي فهم أشد منتقدي أنفسهم، حيث يسعون إلى تلبية المعايير العالية التي وضعوها لأنفسهم.

وفي الوقت نفسه، إذا وقف الزوجان أولاً تحت الفروع ونظرا نحو الماء، فهذا يعني أن لديك علاقات عميقة وذات معنى".

قد حصد المقطع أكثر من 16 ألف إعجاب ومئات التعليقات التشجيعية.