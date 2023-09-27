ليبيا..تخصيص أكثر من 92 مليون دينار لصيانة 117 مدرسة متضررة من الفيضانات

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، قرارًا بتخصيص 92.8 مليون دينار لصيانة 117 مدرسة ومرفقًا تعليميًا بالمدن المتضررة جراء الفيضانات البالغ عددها 15 مدينة شرق ليبيا.

وحسب بوابة “الوسط” الليبية، منح الدبيبة بموجب قراره رقم (608) لسنة 2023،مصلحة المرافق التعليمية الإذن بالتعاقد لصيانة عدد من المدارس بالمدن المنكوبة في شرق ليبيا، وألزم المصلحة بوضع جدول زمني محدّد للانتهاء من مشروعات الصيانة المكلفة بها.

وشدد الدبيبة على ضرورة التعاقد مع الشركات المحلية المسجلة لدى فروع مصلحة المرافق التعليمية بالمنطقة الشرقية والمكاتب التابعة لها بالبلديات المنكوبة والبلديات المجاورة لها، «وفقا للأسعار الاسترشادية لأعمال البنية التحتية واعمال المباني والصيانة الكاملة والإجراءات المتبعة من قبل المصلحة في التنفيذ».

وأرفق الدبيبة مع قراره جدولا يتضمن البلديات وأعداد المدارس ونوع الصيانة والتكاليف المالية المقدرة للمرافق التعليمية المستهدفة في كل بلدية.