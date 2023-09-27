دموعنا أغلى.. تعليق مثير من حسين لبيب على بكاء أوسوريو بمباراة الزمالك والمقاولون

قال حسين لبيب، المرشح على مقعد رئاسة نادي الزمالك، إنه لم يتأثر بدموع خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق، والتي ظهرت خلال مباراة المقاولون العرب في الجولة الثانية من عمر بطولة دوري نايل.

وأوضح لبيب، في تصريحات تلفزيونية: ما اتأثرتش بدموع أوسوريو؛ لأن دموعنا أغلى من دموعه بالبلدي كده عشان أكون حقاني.

وأضاف: هو كان أحد أسباب التعادل أمام المقاولون بكل تأكيد، لا بد أن يكون هناك حديث مع المدرب؛ من أجل توضيح جميع الأمور، وصعب أقول قرار بشأن مصيره؛ لأني لست ملما بالأمور الحالية، ومن الصعب أقول قرار.

وفقد الزمالك نقطتين ثمينتين في انطلاقة الدوري؛ لتكون النتيجة فقدان 4 نقاط، بعد تعادلين أمام بيراميدز والمقاولون العرب على التوالي.