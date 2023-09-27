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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الحبيب المصطفى.. أمسية دينية لـ«أوقاف سيناء» احتفالا بالمولد النبوي

البرنامج الصيفي بمساجد
البرنامج الصيفي بمساجد سيناء

عقدت مديرية الأوقاف بمحافظة شمال سيناء، أمسية دينية بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف تحت عنوان “الحبيب المصطفى من الميلاد إلى البعثة”، في مسجد أبو بكر الصديق بالفواخرية، تحت إشراف الشيخ محمود مرزوق مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء.

وحاضر فى الأمسية، كلا من الشيخ فيصل شعبان حامد رئيس شئون القرآن الكريم بالمديرية، وجلال خميس مسلم إمام وخطيب مسجد أبو بكر الصديق بالفواخرية، ومحمد عرفة السخاوي إمام وخطيب مسجد الحمد لله بالفواخرية.

وشهدت الأمسية، فقرة من المدائح النبوية للشيخ محمود على إبراهيم إمام وخطيب مسجد آل الشاعر (مبتهلاً).
 

البرنامج الصيفي

وفى ختام الأمسية الدينية تم توزيع الجوائز على الطلاب المتميزين بالبرنامج الصيفى وتكريم الفائزين فى مسابقة القرآن الكريم ، بحضور كريم من أهالي حى الفواخرية بالعريش ورواد المسجد الكرام.

وتضمن البرنامج،  تطبيق عملي لآداب دخول المسجد والخروج منه ، وتطبيق عملي لآداب دخول الخلاء والخروج منه تحت إشراف الشيخ صلاح حسينى رئيس الإرشاد ونشر الدعوة ، وأداء ومتابعة الشيخ الدكتور عماد مجاهد إمام وخطيب مسجد الكبير بإدارة أوقاف نخل بوسط سيناء.
 

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