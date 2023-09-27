نجل الفنان أمين الهنيدي: والدي كان بيحب يشتغل مع عبد المنعم مدبولي

قال نجل الفنان أمين الهنيدي، إن جميع الأعمال الفنية التي قام بها والده مفضلة لديه، معقبا: “من أفضال ربنا عليا إن والدي بعد رحيله كانت له أعمال تقدم، مثل شخصية الشيخ حسن".

وأضاف نجل الفنان أمين الهنيدي، خلال حواره ببرنامج “صباح الورد” المذاع عبر فضائية “تن”: “أحب خصوصا مشاهد معينة مع ممثلين أحبهم، مثل مع الفنان محمد رضا أو الدقن أو محمد عوض، وأحب تلك الثنائيات”.

وتابع نجل الفنان أمين الهنيدي: “والدي كان بيحب يشتغل مع الفنان عبد المنعم مدبولي، وكان له كيمياء مع الأستاذ محمد عوض والأستاذ حسن مصطفى والأستاذ فؤاد المهندس”.