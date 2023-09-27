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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المغرب تفوز بتنظيم كأس أمم إفريقيا كان 2025

المغرب
المغرب

حسم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” اليوم، الأربعاء، اسم البلد المستضيف لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025، التي سُحبت من غينيا لعدم قدرتها على الوفاء بشروط التنظيم.

المغرب تفوز بتنظيم كأس أمم إفريقيا "كان" 2025

وقالت شبكة بي إن سبورتس القطرية، إن المغرب هو البلد الذي سينظم نسخة "الكان" 2025.

 

وذكر الحساب الرسمي لبي إن سبورتس عبب موقع “إكس”: “الاتحاد الإفريقي لكرة القدم  يختار المغرب لتنظيم نسخة عام 2025 من كأس أمم إفريقيا”.

ويشار إلى أن المغرب استضافت أحداثا قارية وعالمية كبرى في السنوات القليلة الماضية تؤهلها تماما لتنظيم الكان 2025.

كأس الأمم الإفريقية 2025 كأس الأمم الافريقية الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف المغرب

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